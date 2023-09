Le azioni di Intel Corp. salgono, sulla buona strada per la serie di guadagni giornalieri più lunga in oltre 18 anni

Intel Corp., il produttore di chip, sta vivendo la sua serie di guadagni giornalieri più lunga in oltre 18 anni, con le sue azioni in rialzo per la decima sessione consecutiva. Se le azioni chiudessero la sessione in territorio positivo, ciò segnerebbe il rally più lungo di Intel dal maggio 2005. In questo periodo, le azioni della società sono aumentate di quasi il 19%, portando il loro progresso da inizio anno al 47%, superando l'aumento del titolo. Indice dei semiconduttori della Borsa di Filadelfia, che si attesta al 42%.

Uno dei fattori che hanno contribuito al rialzo di Intel sono le recenti osservazioni fatte dal suo amministratore delegato, Pat Gelsinger, che ha affermato che la società è sulla buona strada per soddisfare le previsioni del terzo trimestre. Inoltre, anche le tensioni tra Stati Uniti e Cina hanno avuto un ruolo. Mentre la Cina intende estendere il divieto sull’uso degli iPhone in alcune agenzie governative, le aziende statunitensi si trovano ad affrontare una pressione crescente, a vantaggio di Intel. Gli analisti suggeriscono che possedere il più grande semi-fab statunitense potrebbe diventare sempre più prezioso, posizionando Intel come “percepito” vincitrice del semi-domestico “se la guerra commerciale USA-Cina si intensificasse”.

Nonostante la performance positiva, il titolo Intel resta poco apprezzato a Wall Street. Solo poco più del 20% degli analisti ha un rating rialzista sul titolo e il suo rating di consenso è il più basso tra i componenti dell'indice dei semiconduttori.

Nel complesso, c'è ottimismo riguardo al successo di Intel e gli analisti si chiedono per quanto tempo i gestori long-only potranno continuare a sottopesare o evitare INTC. Mentre la società continua la sua serie positiva, gli investitori osserveranno attentamente ulteriori sviluppi.

Fonte:

– Settimana lavorativa di Bloomberg