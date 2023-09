L'app Thread di Instagram espande la funzionalità di ricerca di parole chiave e argomenti a più paesi

By

L'app di comunicazione di Instagram, Threads, sta espandendo la sua funzionalità di ricerca di parole chiave e argomenti in diversi paesi tra cui India, Stati Uniti, Regno Unito, Argentina, Messico e altri. Questa espansione mira ad attirare più utenti sulla piattaforma, contrastando il recente calo di utilizzo. La funzionalità sarà disponibile sia sull'app mobile Threads che sull'app Web lanciata di recente.

In precedenza, i thread consentivano agli utenti solo di cercare account utente specifici. Tuttavia, con questo aggiornamento, gli utenti possono ora cercare post in base a parole chiave o frasi. Toccando l'icona di ricerca e inserendo una parola chiave o una frase pertinente nella barra di ricerca, gli utenti possono sfogliare i thread pertinenti.

Threads, lanciata a luglio come app di conversazione basata su testo, ha inizialmente riscontrato un enorme successo con 100 milioni di iscrizioni entro cinque giorni dal suo rilascio. Tuttavia, l'utilizzo dell'app è diminuito rapidamente a causa delle sue funzionalità limitate. In risposta, Instagram sta ora aggiungendo funzionalità di base per attirare nuovi utenti e fidelizzare quelli esistenti.

Queste funzionalità includono una versione web completamente funzionale, un feed cronologico dei post, una scheda seguente e una scheda ripubblicazioni. Tuttavia, all'app mancano ancora alcune funzionalità fondamentali come il supporto per più account, un pulsante di modifica e la messaggistica diretta.

Mark Zuckerberg, CEO di Meta, la società madre di Instagram, ha espresso ottimismo su Threads durante la teleconferenza sugli utili della società a luglio. Ha anticipato che l'app diventerà il prossimo social network da un miliardo di utenti nella suite di app che include Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger. Zuckerberg ha riconosciuto che Threads ha ancora margini di miglioramento in termini di funzionalità di base, ma ha espresso fiducia nel potenziale di crescita dell'app.

Nel complesso, l'espansione della funzionalità di ricerca di Threads in più paesi e l'aggiunta di funzionalità di base mirano a rivitalizzare il coinvolgimento degli utenti sulla piattaforma e rafforzare la sua posizione nel panorama dei social media.

