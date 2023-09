Tutti i cambiamenti nella radio irlandese: panorama in evoluzione e opportunità future

La recente partenza di Dermot Whelan di Today FM e l'arrivo di Ryan Tubridy su Virgin Radio UK evidenziano il panorama in evoluzione della radio irlandese. Poiché la fascia oraria mattutina è la fascia oraria più ambita e competitiva, sia Radio 1 che Today FM stanno assistendo a un cambiamento completo alle 9 del mattino nei giorni feriali. Mentre Dave Moore cerca di mantenere l'ascolto di Dermot & Dave, RTÉ sta contemplando il suo piano permanente per il successore di Dermot Whelan.

Dan Healy, il capo di RTÉ 2FM, vede questa come una fantastica opportunità per qualcuno di lasciare il segno. Tuttavia, non è chiaro come ciò influirà sull’ascolto di entrambe le stazioni. La battaglia per la fascia oraria mattutina riflette una questione più ampia sul futuro della radio irlandese, che dipende dai cambiamenti tecnologici e dalla sua capacità di attrarre nuovi ascoltatori.

Nonostante le sfide poste dalla pandemia, l’industria radiofonica ha registrato un’impennata dei ricavi pubblicitari. Nel 2022 i ricavi radiofonici sono aumentati del 3% nella prima metà dell’anno. Questa crescita è in contrasto con altri settori dei media che hanno registrato ricavi stabili nello stesso periodo. La radio rappresenta oggi il 13% del mercato pubblicitario, una quota maggiore di quanto previsto pre-Covid.

Il successo e la resilienza dell’industria radiofonica durante la pandemia hanno rafforzato la fiducia nel settore. L'arrivo di Bauer Media, che ha acquisito diverse importanti stazioni radio, tra cui Today FM, ha ulteriormente rafforzato il settore. Le strategie di marketing coerenti di Bauer e i contenuti in risonanza con il pubblico hanno contribuito al loro successo.

Mentre Bauer prospera, i guadagni di RTÉ Radio 1 durante la pandemia sono stati invertiti. La sua performance commerciale nel 2022 è stata più contenuta, con ricavi in ​​aumento solo dell’1.2%. Tuttavia, RTÉ Radio 1 mantiene ancora una quota di mercato del 19.8%. La stazione rivolta ai giovani di RTÉ, 2FM, è spesso oggetto di critiche, ma il direttore generale Kevin Bakhurst ha espresso sostegno alla stazione.

Il futuro della radio irlandese dipenderà dalla sua capacità di adattarsi ai cambiamenti tecnologici e di attrarre il pubblico più giovane. Anche se la radio FM continuerà ad essere importante per i prossimi dieci anni, il settore deve esplorare nuove strade di crescita. Con un mercato pubblicitario in crescita e un rinnovato apprezzamento per il mezzo, la radio irlandese è pronta per un successo continuo.

