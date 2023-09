Starfield è davvero il gioco di ruolo "importante" che afferma di essere?

L'attesissimo gioco di ruolo fantascientifico di Bethesda, Starfield, è finalmente stato rilasciato. Con le sue dimensioni e la sua portata ambiziose, mira a diventare uno dei giochi di ruolo più importanti mai realizzati. Tuttavia, dopo aver trascorso del tempo con il gioco, diventa chiaro che, sebbene abbia i suoi punti di forza, non riesce a raggiungere la vera trascendenza.

Starfield, la prima IP originale di Bethesda in 25 anni, è in sviluppo da oltre un decennio. Le aspettative e la posta in gioco per il gioco non potrebbero essere più alte. È inoltre fondamentale per Microsoft, che ha acquisito la società madre di Bethesda, ZeniMax Media, nel 2010, assicurarsi le esclusive per la sua console Xbox.

Il gioco promette ai giocatori una “libertà senza pari” da esplorare, ma quella libertà è spesso limitata. Anche se Starfield consente ai giocatori di guardare le stelle, non sempre sembra un gioco fatto di stelle. A volte sembra più una conferenza di un astronomo esperto piuttosto che un'esperienza davvero coinvolgente e maestosa.

Starfield è stato paragonato ad altri giochi Bethesda, in particolare Skyrim, con il suo vasto mondo e il gameplay che dà potere ai giocatori. Anche se migliora rispetto alle versioni precedenti in alcune aree chiave, come meno bug e combattimenti migliori, non è ancora un'esperienza trascendente. La scala colossale del gioco va contro il senso di meraviglia e di scoperta che cerca di creare.

Nonostante i suoi difetti, Starfield è comunque un buon gioco. Offre una campagna avvincente, solide meccaniche di tiro e grafica migliorata. Tuttavia, non è del tutto all'altezza dell'idea di essere un gioco di ruolo "importante". Solo il tempo dirà se potrà raggiungere tale status attraverso aggiornamenti e contenuti post-rilascio.

Alla fine, Starfield è un gioco di ruolo ambizioso che non riesce a essere veramente rivoluzionario. Sebbene abbia i suoi punti di forza e miglioramenti rispetto ai precedenti giochi Bethesda, non raggiunge del tutto il livello di importanza che afferma di avere. Resta da vedere se alla fine riuscirà a raggiungere tale status.