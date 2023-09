Le ruote di lusso degli attori indiani: uno sguardo alle loro collezioni Porsche

Dallo sfarzo e il glamour dell'industria cinematografica al fascino delle auto di lusso, gli attori indiani hanno un debole per i veicoli di fascia alta. Mentre molti optano per marchi come Mercedes-Benz e BMW, alcuni fanno un ulteriore passo avanti e diventano orgogliosi proprietari di auto sportive Porsche. Diamo uno sguardo più da vicino ad alcuni attori indiani che si sono abbandonati alla loro storia d'amore con Porsche.

Sunny Deol, forte del successo del suo ultimo film, Gadar 2, ha aggiunto una Porsche 911 GT3 Touring alla sua collezione all'inizio di quest'anno. Questo modello del 2023, che costa circa Rs 3 crore, è stato presentato con orgoglio insieme al padre attore veterano, Dharmendra. L'ammirazione di Sunny Deol per il marchio Porsche è evidente, poiché possiede anche la 911 di due generazioni precedenti.

Ram Kapoor, noto per la sua collezione eclettica, che comprende auto e moto esotiche, ha acquistato una Porsche 911 blu nel 2021. Questa particolare 911 appartiene alla generazione 992 ed è dotata di un potente motore Boxer a sei cilindri biturbo da 3.0 litri.

Bobby Deol, uno dei primi proprietari di una Porsche nell'industria cinematografica indiana, possiede una Porsche 2013 Carrera 911S del 4. Questa versione dell'iconica serie 911 è dotata di un motore turbo a sei cilindri in linea da 3.8 litri, che eroga un'impressionante potenza di 400 CV e 440 Nm di coppia.

Farhan Akhtar, una personalità dai molteplici talenti nota per i suoi diversi ruoli sullo schermo e fuori dallo schermo, possiede con orgoglio una Porsche Cayman GTS viola chiaro del 2015. Questa variante della Cayman è alimentata da un motore a benzina turbo a sei cilindri in linea da 3.4 litri, che produce 340 CV di potenza e 380 Nm di coppia.

Madhuri Dixit, l'epitome di grazia e bellezza, è stata recentemente avvistata con suo marito all'aeroporto di Mumbai su una Porsche 911 Turbo S bianca, confermando la sua proprietà di questa splendida auto sportiva. Questa particolare variante dell'iterazione 992 è azionata da un motore flat-six biturbo da 3.8 litri, che genera una sorprendente potenza di 645 CV e 800 Nm di coppia.

Dulquer Salmaan, un famoso attore dell'India meridionale e appassionato appassionato di auto, è orgoglioso di possedere non solo una, ma due auto sportive Porsche. La sua prima è una Porsche 911 GT3 blu, mentre la seconda è una Panamera Turbo blu. La GT3 è equipaggiata con un motore boxer a sei cilindri aspirato da 4.0 litri, mentre la Panamera Turbo vanta un motore a benzina V4.0 da 8 litri.

Mamta Mohandas rompe gli schemi delle attrici che optano per le auto sportive diventando proprietaria di una Porsche 911 Carrera S giallo brillante. Questa bellezza è dotata di un motore a benzina a sei cilindri biturbo da 3.0 litri, che eroga 450 CV di potenza e 530 Nm. di coppia.

Fahadh Faasil, un altro famoso attore malayalam e appassionato di auto, si distingue con la sua scelta unica di una Porsche 911 Carrera S Python Green. Alimentata da un motore a sei cilindri biturbo da 3.0 litri, questa Porsche sforna 448 CV di potenza e 530 Nm di coppia.

Questi attori indiani mostrano con orgoglio il loro amore per le ruote di lusso attraverso le loro pregiate collezioni Porsche. Mentre continuano a stupire sul grande schermo, le loro corse esclusive aggiungono un tocco di glamour in più alle loro vite già glamour.

