Gli Stati Uniti elogiano l'inclusione del DPI da parte dell'India nel vertice del G20 e annunciano il repository globale DPI

L'inclusione dell'infrastruttura pubblica digitale (DPI) nella Dichiarazione di Delhi del G20 è stata applaudita dalle parti interessate, con il governo degli Stati Uniti che ha elogiato gli sforzi dell'India in questo senso. La Dichiarazione di Delhi, adottata il 10 settembre 2023, si concentra su questioni globali chiave come il cambiamento climatico e la guerra in Ucraina, ma sottolinea anche l’importanza dell’adozione del DPI per colmare il divario digitale e promuovere lo sviluppo.

DPI si riferisce a un insieme di tecnologie digitali che facilitano i sistemi di identificazione digitale, le reti di pagamento digitali e altri strumenti simili. Il DPI indiano comprende iniziative come Aadhaar, United Payments Interface (UPI) e Open Network for Digital Commerce (ONDC). La creazione di un archivio DPI globale è un punto chiave della Dichiarazione di Delhi, che mira a ospitare soluzioni DPI di diversi paesi per una facile reperibilità e adozione.

Il repository virtuale, attualmente in fase di sviluppo, sarà ospitato sul sito DPI.Global. Cerca di colmare il divario di conoscenze che circonda la progettazione e l’implementazione di DPI su scala demografica. I paesi partecipanti possono scegliere di visualizzare informazioni sulle proprie soluzioni DPI, aiutando gli altri a sviluppare le proprie.

Abhishek Singh, CEO della National e-Governance Division (NeGD) e Digital India Corporation, ha confermato che l’India sta guidando la creazione dell’archivio DPI globale. La piattaforma non presenterà solo soluzioni dei membri del G20 ma anche di altri paesi. Singh ha affermato che molti paesi hanno espresso interesse a replicare queste soluzioni e che presto verranno fatti ulteriori annunci in merito alla loro partecipazione.

Anche la One Future Alliance (OFA), formata dai membri del G20, ha concordato un quadro per lo sviluppo, l’implementazione e la governance del DPI. L’OFA mira a fornire sviluppo di capacità, finanziamenti, assistenza tecnica e cooperazione globale nell’attuazione del DPI nei paesi a reddito medio-basso.

Esperti del settore e leader delle iniziative DPI indiane hanno elogiato l'inclusione del DPI nella Dichiarazione di Delhi. T Koshy, CEO di ONDC, ha sottolineato come il DPI indiano abbia dimostrato la collaborazione tra governo ed enti privati ​​per creare un mercato sano e aperto. Pramod Varma, ex capo architetto di Aadhaar, ha sottolineato l'utilità di un repository DPI globale che i paesi possono sfruttare per le risorse open source. RS Sharma, ex amministratore delegato dell'Autorità sanitaria nazionale (NHA), ha elogiato la leadership indiana del DPI e la sua capacità di risolvere diversi problemi attraverso un approccio ecosistemico.

La creazione di un archivio DPI globale e l'inclusione del DPI nella Dichiarazione di Delhi del G20 dimostra l'impegno dell'India nei confronti dell'inclusione digitale e della collaborazione internazionale per il progresso delle tecnologie digitali.

Fonte:

– Controllo del denaro