L’impatto dell’infrastruttura di pagamento digitale sull’inclusione finanziaria dell’India

I rapidi progressi dell’India nell’inclusione finanziaria possono essere attribuiti all’efficace implementazione dell’infrastruttura di pagamento digitale (DPI), compresi i conti bancari Jan Dhan, Aadhaar e i telefoni cellulari. Un rapporto preparato dalla Banca Mondiale per il Partenariato Globale per l’Inclusione Finanziaria del G20 (GPFI) evidenzia gli straordinari risultati e benefici che l’India ha ottenuto come risultato di questo approccio.

Secondo il documento della Banca Mondiale, l’uso del DPI ha ridotto significativamente il costo di onboarding dei clienti per le banche in India, da 23 dollari a solo 0.1 dollari. Questa riduzione dei costi ha consentito alle banche di raggiungere una popolazione più ampia e di raggiungere un tasso di inclusione finanziaria dell’80% nell’arco di sei anni. Senza il DPI, all’India ci sarebbero voluti quasi cinquant’anni per raggiungere lo stesso livello di inclusione finanziaria.

Il rapporto evidenzia inoltre il ruolo significativo della Unified Payments Interface (UPI) nel panorama dei pagamenti digitali in India. L'UPI, con la sua interfaccia user-friendly e le funzionalità di open banking, ha ottenuto un'adozione diffusa nel paese. In effetti, il valore totale delle transazioni UPI nell'ultimo anno finanziario è stato quasi pari al 50% del PIL nominale dell'India.

Oltre all’inclusione finanziaria, i DPI hanno apportato notevoli benefici anche alle organizzazioni private e alle società finanziarie non bancarie (NBFC). L’ecosistema Account Aggregator, abilitato dai DPI, ha portato a tassi di conversione più elevati nei prestiti alle PMI, risparmi sui costi di ammortamento e riduzioni delle spese legate alle frodi per gli NBFC.

Il rapporto sottolinea l'importanza di un quadro giuridico e normativo di sostegno, di politiche nazionali per espandere la proprietà dei conti e dell'uso di Aadhaar per la verifica dell'identità per il successo degli sforzi di inclusione finanziaria dell'India. Evidenzia inoltre come i DPI abbiano digitalizzato e semplificato le procedure Know Your Customer (KYC), con conseguente riduzione dei costi per le banche.

Il successo dell’India nello sfruttare i DPI ha avuto un impatto significativo sull’economia del paese. La digitalizzazione dei trasferimenti da governo a cittadini ha comportato un risparmio di circa 33 miliardi di dollari, pari all’1.14% del PIL. Questo approccio ha facilitato il trasferimento diretto di fondi da 53 ministeri centrali ai beneficiari attraverso 312 programmi chiave.

L’India prevede di mostrare i propri risultati nei pagamenti digitali e nell’inclusione finanziaria al prossimo vertice del G20 a Nuova Delhi. I progressi del Paese fungono da modello per altre nazioni che cercano di migliorare l’inclusione finanziaria attraverso l’uso efficace delle infrastrutture digitali.

Fonti: Banca Mondiale, News18