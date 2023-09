Il Dow Jones Industrial Average ribalta le perdite e chiude in rialzo

Giovedì il Dow Jones Industrial Average (DJIA) è riuscito a riprendersi dalle perdite iniziali e ha chiuso la giornata in rialzo di quasi lo 0.2% alle 3:2 ET. Questo movimento positivo è stato accompagnato da una diminuzione delle richieste iniziali di disoccupazione per la settimana terminata il 216,000 settembre, con un numero sceso a 229,000 rispetto ai 43.4 rivisti della settimana precedente. Nonostante questo miglioramento, secondo il FedWatch Tool del CME, le probabilità di un rialzo dei tassi a novembre sono pari al XNUMX%.

Mentre il DJIA è riuscito a cambiare la situazione, l’S&P 500 ha comunque registrato un calo dello 0.3% e il Nasdaq, ad alto contenuto tecnologico, è sceso dello 0.8% a causa della svendita dei titoli tecnologici. Tutti e tre gli indici venivano scambiati al di sotto delle medie mobili a 50 giorni.

In termini di altri indicatori di mercato, il volume è stato più alto sul NYSE ma più basso sul Nasdaq rispetto allo stesso orario di mercoledì. Anche il petrolio greggio ha registrato un calo di oltre lo 0.5% a 86.95 dollari al barile, mentre il rendimento del titolo di riferimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 2 punti base al 4.26%.

Gli investitori hanno tenuto d’occhio anche gli ultimi sviluppi nel mercato delle criptovalute. Giovedì scorso, ARK Invest di Cathie Wood e la società di gestione patrimoniale 21 Shares hanno presentato istanza alla SEC per offrire un exchange-traded fund (ETF) spot su Ethereum che deterrà la criptovaluta ether. Anche altre importanti società di gestione patrimoniale, come VanEck e Blackstone, sono in attesa di approvazione per lanciare ETF spot sulle criptovalute negli Stati Uniti.

All'interno dei titoli del Dow Jones, Apple (AAPL) ha registrato un forte calo dopo la notizia che la Cina ha imposto restrizioni all'uso dell'iPhone da parte dei funzionari governativi. Sono crollati anche altri leader tecnologici del Dow, tra cui Microsoft (MSFT) e Cisco (CSCO). D'altro canto, Intel (INTC) ha visto un aumento del prezzo delle sue azioni, spostandosi in una zona di acquisto dopo il breakout di martedì. L'ascesa di Intel è stata guidata dalla notizia che offrirà i suoi servizi di fonderia al produttore di chip Tower Semiconductor (TSEM).

In termini di titoli specifici, Sprinklr (CXM) è rimasto in una zona di acquisto nonostante abbia ceduto alcuni guadagni nel pomeriggio. I titoli di software aziendale Smartsheet (SMAR) e Braze (BRZE) pubblicheranno i loro utili dopo la chiusura del mercato.

Al di fuori del Dow Jones, GameStop (GME) ha visto una leggera ripresa del prezzo delle sue azioni dopo i risultati trimestrali. La società ha registrato una crescita del 2% dei ricavi e una diminuzione delle perdite rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso.

Nel complesso, giovedì il mercato azionario ha registrato movimenti contrastanti, con alcuni indici in recupero mentre altri hanno subito cali. Gli investitori stavano monitorando attentamente vari fattori, tra cui le richieste di disoccupazione, gli sviluppi delle criptovalute e le prestazioni delle singole aziende per potenziali opportunità di investimento.

Fonte:

– Econoday

– Strumento FedWatch ECM