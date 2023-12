Esplorare il potenziale degli elicotteri marziani di prossima generazione

By

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) spinge costantemente i confini dell’esplorazione spaziale. In un recente sviluppo, la NASA ha pubblicato un video accattivante che mostra le pale del rotore in fibra di carbonio che potrebbero essere utilizzate nella prossima generazione di elicotteri marziani. Questo test sperimentale ha avuto luogo presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA nel sud della California, appena un giorno prima del volo storico dell'elicottero Ingenuity su Marte.

I progressi nella tecnologia delle pale dei rotori sono significativi. Sono state messe alla prova le nuove pale in fibra di carbonio, più lunghe e resistenti di quelle dell'elicottero Ingenuity Mars. Per un periodo di tre settimane, le pale sono state fatte girare a velocità e angoli di inclinazione sempre più elevati, con l'obiettivo di valutare la loro capacità di resistere a velocità supersoniche. Sorprendentemente, durante i test hanno raggiunto velocità quasi supersoniche, superando i loro predecessori.

La NASA ritiene che queste pale più efficienti e robuste abbiano il potenziale per rivoluzionare le future missioni su Marte. Abilitando elicotteri più grandi e più capaci, aprono possibilità per ulteriori esplorazioni e scoperte scientifiche sul Pianeta Rosso. Tuttavia, ci sono sfide da superare, in particolare la gestione delle turbolenze causate dalle vibrazioni quando le punte delle pale si avvicinano a velocità supersoniche.

Mentre le pale del rotore all'avanguardia venivano testate sulla Terra, l'elicottero Ingenuity Mars faceva notizia anche su Marte. Ha completato il suo 59esimo volo, raggiungendo un'altitudine di 66 metri (20 piedi), segnando il volo più alto fino ad oggi. La NASA ha condiviso un affascinante video del volo, catturato sia dalla Mastcam-Z del rover Perseverance su Marte che dalla Navcam rivolta verso il basso di Ingenuity, fornendo due prospettive uniche.

Grazie agli straordinari risultati ottenuti da Ingenuity e al successo dei test sulle pale del rotore in fibra di carbonio, la NASA ha affermato con orgoglio che "per la prima volta nella storia, due pianeti sono stati sede di test per i futuri progetti di aerei". Questa pietra miliare rappresenta la convergenza di progressi rivoluzionari nella tecnologia aerospaziale, avvicinandoci a svelare i misteri di Marte.

FAQ:

D: Quali sono stati i principali risultati ottenuti dall'elicottero Ingenuity Mars?

R: L'elicottero Ingenuity Mars ha raggiunto nuovi record di altitudine e velocità sul Pianeta Rosso attraverso test di volo sperimentali.

D: Cosa rende significative le pale del rotore in fibra di carbonio di prossima generazione?

R: Le nuove pale del rotore sono più lunghe, più resistenti e più efficienti rispetto ai loro predecessori, consentendo potenzialmente di realizzare elicotteri su Marte più grandi e più capaci.

D: Perché gestire la turbolenza è una sfida a velocità supersoniche?

R: Quando le punte delle pale si avvicinano a velocità supersoniche, la turbolenza che causa vibrazioni può diventare rapidamente difficile da controllare.

D: Quanti voli ha completato l'elicottero Ingenuity Mars?

R: L'elicottero Ingenuity Mars ha completato 66 voli, superando di 30 volte la missione prevista di 32 giorni.

D: Chi ha detto: "I nostri test sugli elicotteri su Marte di prossima generazione hanno letteralmente avuto il meglio di entrambi i mondi"?

R: Teddy Tzanetos, project manager di Ingenuity e responsabile degli elicotteri per il recupero dei campioni su Marte, ha rilasciato questa dichiarazione.