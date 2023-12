Una nuova svolta nella tecnologia laser rivoluziona il trattamento del cancro

Con una scoperta rivoluzionaria, i ricercatori dell’Advanced Laser Light Source Laboratory (ALLS) dell’Institut national de recherche scientifique (INRS) hanno scoperto una nuova applicazione per la tecnologia laser ultraveloce che potrebbe migliorare significativamente la radioterapia in oncologia. Lo studio, condotto dal professor François Légaré e pubblicato sulla rivista Laser & Photonics Reviews, sfida le conoscenze tradizionali sugli impulsi laser ad alta potenza e dimostra la capacità di accelerare gli elettroni verso energie nell'intervallo dei MeV (megaelettronvolt), paragonabili ad alcuni irradiatori utilizzati in trattamento per il cancro.

Le conoscenze precedenti indicavano che focalizzare un impulso laser con intensità sufficiente nell'aria ambiente genererebbe plasma e comporterebbe un'accelerazione degli elettroni a energie fino a pochi keV (kiloelettronvolt) al massimo. Tuttavia, il gruppo di ricerca è riuscito a superare questa limitazione fisica, dimostrando che gli elettroni possono essere accelerati a energie nell’ordine dei MeV nell’aria ambiente – circa 1,000 volte superiori a quanto ritenuto possibile in precedenza.

Questa svolta ha implicazioni significative per il trattamento del cancro, in particolare nello sviluppo della radioterapia FLASH, un nuovo approccio che eroga alte dosi di radiazioni in un tempo estremamente breve. La radioterapia FLASH ha il potenziale per proteggere i tessuti sani circostanti i tumori in modo più efficace rispetto alla radioterapia convenzionale. Le sorgenti di elettroni prodotte dal raggio laser del gruppo di ricerca condividono caratteristiche con quelle utilizzate nella radioterapia FLASH, offrendo nuove strade per comprendere l'effetto FLASH e migliorare i trattamenti radioterapici per i pazienti affetti da cancro.

Tuttavia, questa scoperta evidenzia anche la necessità di cautela quando si maneggiano raggi laser strettamente focalizzati nell’aria ambiente. L’elevato tasso di dose di radiazioni degli elettroni osservato durante lo studio comporta un rischio di esposizione alle radiazioni e i ricercatori sottolineano l’importanza di implementare pratiche più sicure nei laboratori per proteggere gli utenti dalle radiazioni dannose.

L'Advanced Laser Light Source (ALLS), situata presso l'INRS, è un'infrastruttura di ricerca di livello mondiale che si concentra sullo sviluppo di sorgenti basate su laser con applicazioni rivoluzionarie. L'ALLS, membro della rete LaserNetUS, ha ricevuto finanziamenti dal Ministero dell'Economia, dell'Innovazione e dell'Energia (MEIE) e dalla Fondazione canadese per l'innovazione (CFI) nell'ambito del programma Major Scientific Initiative.

Questo studio innovativo fornisce un trampolino di lancio per ulteriori progressi nella tecnologia laser e nel suo potenziale di trasformare il trattamento del cancro. Grazie alla ricerca in corso, questa applicazione innovativa potrebbe portare a una radioterapia più efficace e sicura per i malati di cancro in tutto il mondo.