Il FMI e la Banca Mondiale si impegnano ad affrontare i cambiamenti climatici, le vulnerabilità del debito e le transizioni digitali

In una rara dichiarazione congiunta, il Fondo monetario internazionale (FMI) e la Banca mondiale si sono impegnati ad aumentare la loro cooperazione nell’affrontare urgenti questioni globali come il cambiamento climatico, le vulnerabilità del debito e le transizioni digitali dei paesi. Le due istituzioni riconoscono le crescenti sfide che l’economia globale deve affrontare, tra cui l’aumento dei disastri climatici, il rallentamento della crescita e la frammentazione geopolitica, e credono che, lavorando insieme, possano dare un contributo fondamentale.

Istituiti nel 1944 in un incontro a Bretton Woods, nel New Hampshire, il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale sono ben posizionati, grazie alla loro adesione universale e alle competenze specialistiche, per aiutare i paesi ad affrontare queste sfide in modo efficace. Il nuovo presidente della Banca Mondiale, Ajay Banga, parteciperà al suo primo vertice del G20 e ha il mandato di espandere le risorse del finanziatore per affrontare il cambiamento climatico, le pandemie, la fragilità e altre crisi globali insieme alla tradizionale missione contro la povertà.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden intende concentrarsi sulla riforma della Banca Mondiale e di altri finanziatori multilaterali per lo sviluppo al vertice del G20. Gli Stati Uniti vedono queste istituzioni come importanti contrappesi ai prestiti esteri della Cina. Per affrontare il cambiamento climatico, il FMI e la Banca Mondiale intendono collaborare su “una base più strutturata e istituzionalizzata”. Ciò include la formalizzazione di riunioni periodiche del gruppo consultivo sul clima della Banca-Fondo ogni due mesi per considerare gli sviluppi legati al clima su progetti chiave. Verrà utilizzato anche il Resilience and Sustainability Trust del FMI, che fornisce finanziamenti per progetti di resilienza climatica e transizione ai paesi a reddito medio.

Inoltre, le due istituzioni lavoreranno per incorporare le considerazioni climatiche nei loro sforzi sulla sostenibilità del debito per i paesi a basso reddito. Hanno già lavorato a stretto contatto sulla sostenibilità del debito, sostenendo il miglioramento dei quadri di ristrutturazione, e lo scorso anno hanno lanciato una tavola rotonda sul debito sovrano per standardizzare i concetti di ristrutturazione e accelerare il trattamento del debito.

Inoltre, il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale collaboreranno per assistere i paesi nella loro transizione digitale. Ciò comporterà la connessione dei cittadini ai servizi online e la riduzione degli ostacoli all’inclusione digitale. I loro sforzi congiunti aiuteranno i paesi ad aumentare l’efficacia dei sistemi di riscossione delle entrate e di spesa e a sfruttare i vantaggi delle nuove tecnologie digitali gestendo al tempo stesso i rischi associati.

In conclusione, il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale hanno compiuto un passo significativo nell’impegno ad affrontare il cambiamento climatico, le vulnerabilità del debito e la transizione digitale dei paesi. Il loro approccio collaborativo mira a fornire un supporto cruciale ai paesi nell’affrontare queste sfide e nel promuovere una crescita economica sostenibile.

