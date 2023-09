La finestra di lancio del Samsung Galaxy Ring è stata rivelata all'evento Galaxy S24 di gennaio

Sembra che l'attesissimo Galaxy Ring di Samsung, un dispositivo indossabile incentrato sulla salute, non verrà rilasciato quest'anno. Tuttavia, rapporti recenti suggeriscono che il Ring sarà annunciato al prossimo evento di presentazione del Galaxy S24 a gennaio. Si ritiene infatti che il Galaxy Ring sarà il prodotto di punta dell'evento, forse mettendo in ombra la stessa serie Galaxy S24.

Mentre Samsung in genere organizza eventi Unpacked per le nuove versioni di telefoni a febbraio, ci sono stati anche casi di lanci a gennaio. Con fughe di notizie dettagliate che stanno già emergendo sulla serie Galaxy S24, è plausibile che questa volta l'azienda possa optare per un lancio anticipato. L'incertezza principale rimane se l'Anello sarà pronto in tempo per l'evento.

Secondo le fonti, Samsung si starebbe preparando per la produzione in serie del Galaxy Ring. Tuttavia, i progressi sono stati lenti a causa delle ulteriori autorizzazioni normative necessarie per un prodotto di monitoraggio della salute. Si prevede che il Ring integrerà le funzionalità incentrate sulla salute dei Galaxy Watch, omettendo potenzialmente le funzioni tradizionali degli smartwatch, come un display.

Il design compatto e discreto del Galaxy Ring ha il potenziale per attrarre un pubblico più ampio. Potrebbe attrarre persone che preferiscono l'estetica di un orologio classico o coloro che preferiscono non indossare affatto un orologio, ma desiderano comunque funzionalità come il monitoraggio del sonno, il monitoraggio della frequenza cardiaca e il monitoraggio degli esercizi. Se le voci sono accurate, il Galaxy Ring sarà più di un semplice braccialetto intelligente a forma di anello; segnerà il prossimo importante passo avanti di Samsung nel mercato della tecnologia indossabile.

