IBM e Parle Products collaborano per accelerare la trasformazione digitale utilizzando il cloud e l'intelligenza artificiale

IBM e Parle Products hanno annunciato una collaborazione ampliata per guidare la trasformazione digitale nel settore alimentare e delle bevande. Nell'ambito di questa collaborazione, Parle Products, uno dei principali produttori indiani di biscotti e dolciumi, sfrutterà le tecnologie cloud e di intelligenza artificiale (AI) di IBM per migliorare le proprie operazioni, lo sviluppo dei prodotti e l'esperienza del cliente.

Con l'uso del cloud computing, Parle Products mira a semplificare la gestione della catena di fornitura, ottimizzare i processi di produzione e migliorare l'efficienza operativa complessiva. Sfruttando le tecnologie di intelligenza artificiale, l’azienda può ottenere preziose informazioni dall’analisi dei dati, consentendo un migliore processo decisionale e un migliore sviluppo dei prodotti.

Questa collaborazione si concentrerà anche sul miglioramento dell'esperienza del cliente di Parle Products sfruttando chatbot e assistenti virtuali basati sull'intelligenza artificiale. Queste tecnologie consentiranno a Parle Products di fornire consigli personalizzati, rispondere alle domande dei clienti in tempo reale e offrire un'esperienza cliente fluida e coinvolgente.

Inoltre, la partnership guiderà l’innovazione nel settore alimentare e delle bevande esplorando tecnologie avanzate come blockchain e Internet of Things (IoT). Queste tecnologie hanno il potenziale per migliorare la tracciabilità, garantire la sicurezza dei prodotti e consentire una gestione più efficiente della catena di approvvigionamento.

Nel complesso, questa collaborazione tra IBM e Parle Products esemplifica il potere della trasformazione digitale nel rivoluzionare il settore alimentare e delle bevande. Sfruttando le capacità del cloud computing e dell'intelligenza artificiale, Parle Products può raggiungere l'eccellenza operativa, promuovere l'innovazione e offrire ai clienti esperienze superiori.

Fonte:

– IBM: https://www.ibm.com/in-en

– Prodotti Parle: http://www.parleproducts.com/