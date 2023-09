iPadOS 17 introduce il supporto per i dispositivi UVC: una svolta per creatori di video e giocatori

iPadOS 17 apporta un cambiamento importante destinato a rendere felici i creatori di video e i giocatori: il supporto per i dispositivi UVC (USB Video Class). Ciò significa che ora gli iPad possono riconoscere webcam esterne, fotocamere, schede di acquisizione video e altri dispositivi collegati tramite USB-C. Anche se inizialmente questa aggiunta potrebbe sembrare poco entusiasmante, si è rivelata una fonte di divertimento e sperimentazione per molti utenti.

Un utente ha scoperto un modo particolarmente unico per utilizzare questa nuova funzionalità. Utilizzando il supporto UVC, hanno potuto utilizzare una Game Boy Camera come webcam per le chiamate FaceTime sul proprio iPad Pro. Sebbene ciò possa sembrare ridicolo, dimostra la versatilità del supporto UVC in iPadOS 17.

Prima di immergerci negli esperimenti più insoliti con l'acquisizione UVC su iPad Pro, è importante comprenderne le nozioni di base. Il modo in cui funziona l'acquisizione UVC su iPad Pro è semplice: se una fotocamera compatibile è collegata all'iPad, app come FaceTime passeranno automaticamente ad essa come sorgente video predefinita. Ciò semplifica l'utilizzo di webcam o fotocamere esterne per videochiamate o acquisizione di contenuti senza necessità di configurazione aggiuntiva.

Oltre alle webcam, il supporto UVC apre la possibilità di utilizzare schede di acquisizione di giochi, adattatori DSLR e altri accessori USB per collegare una sorgente video USB a un iPad Pro. Ciò significa che i giocatori ora possono giocare dal proprio Nintendo Switch o Steam Deck sul display Retina dell'iPad Pro utilizzando una scheda di acquisizione del gioco esterna.

Per far sì che funzioni, gli utenti necessitano di un'app sul proprio iPad in grado di leggere l'input video dai dispositivi UVC collegati. Una di queste app è Capture Pro: UVC Viewer, un'utilità sviluppata da Jingcheng Tang che utilizza le nuove API iPadOS 17 per visualizzare e acquisire video da fonti esterne.

Le possibilità si estendono ulteriormente con la possibilità di utilizzare la Game Boy Camera come webcam. Collegando la Game Boy Camera a una console tascabile e inviando il feed video all'iPad Pro tramite adattatori HDMI, gli utenti possono ottenere l'aspetto unico di un personaggio uscito direttamente da un gioco per Game Boy durante le chiamate FaceTime.

Nel complesso, il supporto per i dispositivi UVC in iPadOS 17 apre nuove possibilità creative sia per i creatori di video che per i giocatori. Consente una facile integrazione di webcam esterne, fotocamere e sorgenti video, rendendo l'iPad Pro uno strumento più versatile per una vasta gamma di attività di creazione di contenuti e di gioco.

Fonte:

- Mela

– NZXT

– Jingcheng Tang

Concetti:

– UVC (USB Video Class): uno standard che definisce le funzionalità di streaming video su connessioni USB.

– Schede di acquisizione di giochi: dispositivi hardware che acquisiscono e registrano filmati di gioco da console di gioco o PC.

– Adattatori DSLR: accessori che consentono di collegare una fotocamera DSLR a dispositivi come computer o smartphone.