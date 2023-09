Guidare in un Waymo: uno sguardo al futuro dei trasporti autonomi

Recentemente, Matt Rosoff, redattore di CNBC Tech e Climate, ha avuto l'opportunità di guidare una Waymo, l'auto a guida autonoma di Alphabet, con suo figlio adolescente. L’esperienza è stata del tutto tranquilla, al limite della noiosa, a testimonianza della prontezza e del potenziale della tecnologia dei veicoli autonomi.

Man mano che i veicoli autonomi diventano sempre più diffusi nelle strade di San Francisco, con i veicoli Waymos e GM Cruise che operano senza conducenti di sicurezza, Rosoff e suo figlio erano entusiasti di testare questa innovativa modalità di trasporto. Utilizzando l'app Waymo sul suo telefono, hanno ordinato facilmente un passaggio dalla farmacia locale a casa loro, risparmiandosi una ripida camminata in salita.

Quando sono entrati nel Waymo, sono stati accolti da un piacevole interno inondato di luce rosa, con musica ambientale in sottofondo. La corsa in sé è stata fluida e confortevole, con l'auto che percorreva con sicurezza strade strette e tratti impegnativi con facilità.

Il Waymo si comportava come se al volante ci fosse un essere umano competente, attraversando linee centrali immaginarie per aggirare le auto parcheggiate ed evitare efficacemente gli ostacoli. La velocità è rimasta costante a poco meno di 25 miglia orarie, garantendo un viaggio sicuro e controllato.

Nonostante il breve viaggio, Rosoff e suo figlio hanno tentato di collegare i propri dispositivi alla console dell'auto, evidenziando il potenziale delle opzioni di intrattenimento personalizzate durante i viaggi autonomi. Tuttavia, si resero presto conto che il viaggio stava per finire, mentre il Waymo si avvicinava al punto di riconsegna.

Al termine della corsa, sono scesi dal veicolo dopo aver seguito le istruzioni dell’assistente vocale di bordo. Il viaggio è costato loro 8 dollari, simile a quello che avrebbero pagato per una corsa con Lyft o Uber. Tuttavia, senza autisti da pagare, tutte le entrate generate vanno direttamente all’azienda.

Nel complesso, l’esperienza ha lasciato Rosoff impressionato e fatto riflettere sul futuro delle auto a guida autonoma. Inizialmente era scettico, poiché credeva che i veicoli autonomi fossero sempre a pochi anni di distanza dal diventare una realtà. Ma dopo aver sperimentato un viaggio senza intoppi e senza incidenti a bordo di un Waymo, ora vede il potenziale che il trasporto autonomo diventi un luogo comune per brevi viaggi urbani, a condizione che aziende come Waymo possano espandersi in modo efficace.

Con la tecnologia avanzata e le misure di sicurezza in atto, i veicoli autonomi hanno il potenziale per trasformare il modo in cui viaggiamo. Consumatori, investitori e regolatori devono prepararsi a questo cambiamento imminente, poiché le auto a guida autonoma non solo sono qui, ma sono anche una scelta naturale e sicura per il trasporto.

