Sony WF-1000XM5 e Bose QuietComfort Earbuds II: qual è la scelta migliore?

Ho avuto il piacere di testare diverse generazioni di auricolari wireless premium dei giganti del settore Sony e Bose, e devo dire che è un ottimo momento per essere un fan di questi dispositivi. Dopo mesi di convivenza con i Sony WF-1000XM5, sono pronto a condividere il mio verdetto sulla possibilità di detronizzare Bose come i miei auricolari con cancellazione del rumore preferiti.

In termini di qualità del suono, il Sony WF-1000XM5 è straordinariamente impressionante. Offrono dettagli e chiarezza incredibili, rendendoli il paio di auricolari wireless premium più perspicaci che abbia mai incontrato. Tuttavia, i Bose QuietComfort Earbuds II meritano ancora il loro status di cinque stelle. Forniscono un suono musicale e divertente con molti dettagli, in particolare nei bassi. Anche se le Sony eccellono in termini di qualità del suono, non mi affretterei a sostituire le mie Bose se le possedessi già.

Dove il Sony WF-1000XM5 brilla è nella qualità delle chiamate. La loro “struttura di riduzione del rumore” consente una trasmissione vocale più chiara, anche in ambienti ventosi. In confronto, le Bose sono leggermente inferiori sotto questo aspetto.

Una differenza interessante tra i due auricolari è il loro approccio alla cancellazione del rumore. Le Bose hanno un impatto più forte grazie al loro algoritmo di cancellazione del rumore, creando un ambiente quasi silenzioso. D'altra parte, Sony ha optato per un effetto più sottile, cancellando frequenze leggermente diverse e offrendo una diversa sensazione di cancellazione attiva del rumore. Sebbene entrambi siano efficaci, Bose potrebbe attrarre maggiormente le persone che preferiscono un’esperienza di cancellazione del rumore più forte.

La connettività Bluetooth multipunto è una caratteristica che distingue il Sony WF-1000XM5. A differenza dei Bose, questi auricolari consentono il passaggio continuo da un dispositivo all'altro senza dover navigare nei menu Bluetooth. Questa comodità è particolarmente utile negli scenari in cui gli utenti consumano diversi tipi di contenuto da varie fonti.

Il Sony WF-1000XM5 offre controlli touch reattivi, ma la possibilità di controllare il volume toccando ripetutamente gli auricolari può essere un po' scomoda. Al contrario, è preferibile la possibilità di far scorrere le dita su e giù sulla superficie esterna degli auricolari Bose per controllare il volume.

Il comfort è un fattore cruciale nella scelta degli auricolari ed è stato uno dei motivi principali per cui in precedenza sono passato dal Sony XM4 al Bose. Anche se il nuovo design elegante del Sony WF-1000XM5 è attraente e offre un comfort migliorato, ho ancora delle riserve sui cuscinetti. Trovo che la vestibilità dei Sony sia meno sicura, soprattutto l'auricolare destro. L'opzione di cuscinetti auricolari più grande di Sony non mi sembra ancora adeguata.

In definitiva, scegliere tra Sony WF-1000XM5 e Bose QuietComfort Earbuds II è una decisione difficile. Entrambi eccellono nella qualità del suono, con Sony leader nella qualità delle chiamate e Bose che offre un’esperienza di cancellazione del rumore più forte. Gli auricolari Sony offrono Bluetooth multipoint, mentre Bose offre una vestibilità più comoda. Considera le tue priorità in termini di suono, comfort e funzionalità aggiuntive per determinare quale paio si adatta alle tue preferenze.

