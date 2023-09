Perché non riesco sempre a raggiungere la fotocamera del mio iPhone 14 Pro

In una recente retrospettiva sulle capacità della fotocamera dell'iPhone 14 Pro, l'autore riflette sui motivi per cui non l'hanno utilizzato per catturare molti momenti importanti. Pur riconoscendo che l’iPhone 14 Pro è una buona fotocamera e può produrre risultati eccellenti, si sono ritrovati invece a ricorrere ad altri dispositivi. L’autore evidenzia diverse ragioni per questo.

Uno dei fattori principali è la comodità. Quando scatta foto di prodotti per articoli, l'autore utilizza generalmente una normale fotocamera. Tuttavia, ci sono momenti in cui utilizzare un telefono è più conveniente e l’iPhone 14 Pro diventa il dispositivo di riferimento. Come vantaggi vengono citati la facilità di modificare le foto in modalità Ritratto e il rapido trasferimento delle immagini sul Mac utilizzando AirDrop.

L'autore fornisce esempi di foto scattate con l'iPhone 14 Pro, comprese foto del dispositivo per confronti tra fotocamere e scatti di vari prodotti. Sebbene siano soddisfatti dei risultati e li considerino abbastanza buoni per la pubblicazione, credono che altri smartphone potrebbero potenzialmente fornire risultati migliori, anche se con strumenti di modifica meno intuitivi e trasferimenti più complicati.

Un aspetto che delude l'autore quando si utilizza la fotocamera dell'iPhone 14 Pro nella vita di tutti i giorni è la sua tendenza a rendere le foto troppo scure. I forti livelli di contrasto e la scarsa gestione dell'esposizione danno luogo a immagini in ombra e scure che perdono i dettagli e l'atmosfera dell'ambiente di vita reale. La modifica può aiutare in una certa misura, ma il danno è già stato fatto.

L'autore considera anche i miglioramenti apportati negli anni alle fotocamere di altri smartphone. Citano il versatile zoom ottico 10x del Samsung Galaxy S23 Ultra e l'abilità tecnica di Google Pixel 7 Pro come esempi di dispositivi concorrenti con funzionalità della fotocamera più interessanti e utili rispetto all'iPhone 14 Pro. L'autore non riesce a cogliere il fascino delle funzionalità uniche dell'iPhone, come la modalità Cinematografica.

Confrontando le foto recenti scattate con Google Pixel Fold e iPhone 14 Pro, l'autore ritiene che le foto del Pixel siano più attraenti e le condivide invece. Questa tendenza è stata osservata anche nei test delle fotocamere consecutive, dove altri dispositivi come il Samsung Galaxy S23 Ultra hanno superato l'iPhone 14 Pro.

L'autore conclude che la fotocamera dell'iPhone 14 Pro ha perso il suo fascino. Anche se prima facevano affidamento sull'iPhone 12 Pro come telefono con fotocamera, non hanno sperimentato lo stesso livello di divertimento con l'iPhone 13 Pro o l'iPhone 14 Pro. La delusione per la fotocamera dell'iPhone 14 Pro non è influenzata dalle esperienze precedenti ma piuttosto dai suoi stessi difetti.

