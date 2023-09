Lo streamer di Twitch Asmongold è d'accordo con la difesa dell'esclusività di Starfield da parte di Todd Howard

Durante un live streaming, il popolare streamer di Twitch Zack "Asmongold" ha condiviso il suo accordo con la difesa del produttore esecutivo di Bethesda Game Studios Todd Howard secondo cui Starfield è un titolo esclusivo per Xbox. In una recente intervista alla BBC, Howard ha spiegato che le persone spesso associano determinati giochi a piattaforme specifiche, citando l'esempio del franchise di Legend of Zelda intrecciato con Nintendo. Asmongold ha fatto eco a questo sentimento, affermando che Xbox avere l'esclusività su Starfield è per lui più preferibile rispetto a Sony o Nintendo.

Un punto di controversia sollevato da Asmongold è stata l'affermazione di Howard secondo cui sviluppare per PC è più semplice che sviluppare per console. Asmongold sostiene che progettare un gioco per PC è in realtà più complicato a causa dell'ampia gamma di schede grafiche e configurazioni di PC di cui gli sviluppatori devono tenere conto. Anche se alcuni spettatori non erano d'accordo con l'opinione di Asmongold, lui ha mantenuto il suo punto di vista, evidenziando i casi in cui le versioni per PC sono state problematiche rispetto a quelle per console.

Il live streaming ha attirato anche i commenti dei fan su YouTube, con oltre 1,670 commenti che hanno discusso l'argomento. Le reazioni sono state contrastanti, mostrando le diverse opinioni dei fan sull'argomento.

Asmongold, che ha giocato a Starfield sin dalla sua uscita in accesso anticipato, aveva precedentemente condiviso i suoi pensieri iniziali sul gioco, descrivendolo come "buono". Tuttavia, ha espresso critiche nei confronti della trama principale, trovandola priva di qualità.

In conclusione, l'accordo di Asmongold con la difesa dell'esclusività di Starfield da parte di Todd Howard fornisce una prospettiva interessante sulla questione. Anche se ci sono opinioni divergenti sul fatto che lo sviluppo per PC sia più impegnativo che per le console, le conversazioni innescate da questo live streaming evidenziano la passione e l'impegno della comunità di gioco.

