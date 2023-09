Lo smartphone Huawei Mate 60 Pro mette in mostra le capacità tecnologiche nazionali della Cina

Huawei Technologies Co. ha compiuto un passo significativo nel mostrare i progressi della Cina nello sviluppo delle sue capacità tecnologiche nazionali con il suo ultimo modello di smartphone, il Mate 60 Pro. Questo smartphone presenta in primo piano un'elevata percentuale di componenti di fabbricazione cinese, oltre al processore Kirin progettato e prodotto in Cina.

L'analisi di smontaggio condotta da TechInsights per Bloomberg rivela che Huawei ha acquistato diversi componenti da aziende cinesi. Il Mate 60 Pro include un modulo front-end a radiofrequenza di Beijing OnMicro Electronics Co., un modem per comunicazioni satellitari di Hwa Create Co. e un ricetrasmettitore RF di Guangzhou Runxin Information Technology Co. La memoria di SK Hynix Inc. è l'unica componente estraneo finora identificato.

La dipendenza da fornitori nazionali per i componenti tecnologici è un risultato impressionante per Huawei, date le sfide che ha dovuto affrontare dopo essere stata tagliata fuori dal mercato dei chip avanzati e della produzione di chip dalle sanzioni statunitensi nel 2020. L’azienda si era precedentemente affidata a fornitori americani per chip di comunicazione essenziali. e ha dovuto cercare mezzi alternativi per produrre i propri processori e chip wireless.

Nonostante queste avversità, Huawei è riuscita a creare uno smartphone con componenti prevalentemente di fabbricazione cinese, dimostrando la sua capacità di destreggiarsi nell’embargo tecnologico. Le velocità wireless del Mate 60 Pro sono alla pari con quelle dei dispositivi 5G, e il dispositivo non mostra alcun consumo insolito della batteria.

Tuttavia, permangono dubbi riguardo al volume di produzione e al costo di questi componenti. Huawei deve competere con attori affermati come Apple e Samsung, i cui smartphone utilizzano chip che sono almeno due generazioni avanti rispetto all'ultima offerta di Huawei. Tuttavia, il rilascio del Mate 60 Pro senza specifiche dettagliate è stato celebrato dai media statali come prova del fatto che gli sforzi degli Stati Uniti per limitare l'accesso della Cina alle tecnologie avanzate sono falliti.

Il successo del Mate 60 Pro potrebbe avere implicazioni significative per Huawei e il mercato cinese degli smartphone. Gli analisti stimano che se Huawei vendesse 5 milioni di unità, potrebbe cannibalizzare il 38% delle vendite di iPhone in Cina. Tuttavia, i vincoli di offerta e i bassi rendimenti di produzione aumentano l’incertezza sulla capacità di Huawei di soddisfare la domanda.

Mentre Huawei continua ad avanzare con le sue capacità tecnologiche nazionali, resta da vedere come risponderanno gli Stati Uniti. Il rappresentante Michael McCaul ha lasciato intendere che i fornitori di Huawei, come Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), potrebbero aver violato le sanzioni statunitensi. Il risultato di questi sviluppi potrebbe avere implicazioni di vasta portata sia per Huawei che per l’industria tecnologica globale.

