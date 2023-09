Huawei lancia tre telefoni Mate 60 con supporto 5G come passo verso l'espansione globale

Huawei ha rilasciato segretamente tre nuovi smartphone nelle ultime due settimane, tutti dotati di supporto 5G. Fonti cinesi suggeriscono che questa mossa segna l’inizio dei rinnovati sforzi di Huawei per conquistare una quota maggiore del mercato globale degli smartphone.

Insider citati da IT Home hanno affermato che Huawei intende rafforzare la propria posizione nel mercato interno cinese e contemporaneamente espandere la propria presenza all'estero. Tuttavia, al momento non è disponibile una tempistica specifica per questa strategia.

A causa della guerra commerciale in corso tra Cina e Stati Uniti, Huawei si trova ad affrontare severe restrizioni sull’accesso alle tecnologie statunitensi da oltre cinque anni. Nonostante ciò, Mate 60, Mate 60 Pro e Mate 60 Pro+ sono dotati di funzionalità 5G e presentano il chipset Kirin 9000S, che utilizza un processo tecnologico a 7 nm.

In risposta alle domande sul chipset, Huawei non ha fornito un commento ufficiale. Tuttavia, rapporti locali indicano che il chip è interamente prodotto in Cina, sollevando dubbi su come le aziende cinesi siano riuscite ad acquisire in un breve periodo le competenze necessarie per processi tecnologici così complessi.

Huawei ha recentemente aumentato le previsioni di produzione annuale da 30 a 38 milioni di unità. Di questi, 20 milioni sono già stati spediti e si prevede che il Mate 60 Pro contribuirà con altri 6 milioni di unità, pari a un terzo degli ordini rimanenti.

Si è ipotizzato che la serie Mate 60 potrebbe non essere rilasciata al di fuori della Cina, ma Huawei non ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito. Ciò lascia aperta la possibilità per un lancio globale in futuro.

In passato Huawei deteneva una quota di mercato del 42% nel mercato cinese degli smartphone, ma da allora è scesa a meno del 10%. Nel frattempo, la sua quota di mercato globale è diminuita di sei volte rispetto alla metà del 2019, attestandosi attualmente al 3%.

Fonti: IT Home (fonte cinese)

Definizioni:

Chipset Kirin 9000S – Un chipset sviluppato da Huawei, che incorpora una tecnologia avanzata per prestazioni migliorate.

5G – La quinta generazione di tecnologia wireless, che offre velocità Internet più elevate e supporta un’ampia gamma di applicazioni.

Mercato degli smartphone – Il settore che comprende la produzione e la vendita di telefoni cellulari in grado di svolgere varie funzioni, come chiamate, messaggistica e navigazione in Internet.