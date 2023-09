Huawei Mate X5: un nuovo telefono pieghevole con caratteristiche impressionanti

Huawei ha lanciato silenziosamente il suo ultimo fiore all'occhiello, Huawei Mate X5, in Cina. Sebbene la società non abbia rivelato i dettagli del processore del telefono, vanta un display interno OLED LTPO da 7.85 pollici e uno schermo esterno OLED LTPO da 6.4 pollici. Il Mate X5 è disponibile in cinque diverse opzioni di colore ed è disponibile in due varianti di archiviazione. I dettagli sul prezzo del portatile devono ancora essere annunciati.

L'Huawei Mate X5 è il successore dell'Huawei Mate X3, lanciato in Cina all'inizio di quest'anno. Dotato di un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 octa-core, il Mate X3 ha ricevuto recensioni positive. Il Mate X5 appena presentato è offerto nelle opzioni di colore Feather Sand White, Feather Sand Black, Feather Sand Gold, Aoyama Dai (verde) e Phantom Purple. Inoltre è disponibile in due opzioni di archiviazione: 12 GB + 512 GB e 16 GB + 512 GB. Inoltre, sono disponibili due opzioni di archiviazione esclusivamente per la Collector's Edition: 16 GB + 512 GB e 16 GB + 1 TB.

Huawei Mate X5 è dotato di un pannello interno OLED LTPO da 7.85 pollici con una risoluzione di 2496 x 2224 pixel. Ha una frequenza di campionamento tattile di 240 Hz e un rapporto d'aspetto di 8:7.1. Il display di copertura è un pannello OLED LTPO da 6.4 pollici con una risoluzione di 2504 x 1080 pixel, una frequenza di campionamento tattile fino a 300 Hz e un formato di 20.9:9. Il telefono è dotato di un massimo di 16 GB di RAM e 1 TB di memoria integrata.

In termini di capacità della fotocamera, il Mate X5 vanta una tripla configurazione della fotocamera posteriore. Include un potente sensore primario da 50 megapixel, un sensore da 13 megapixel con obiettivo ultra grandangolare e un sensore da 12 megapixel con teleobiettivo periscopico che supporta la stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS). Nella parte anteriore è presente una fotocamera da 8 megapixel per scattare selfie.

Il Mate X5 è alimentato da una batteria da 5,060 mAh con supporto di ricarica rapida cablata da 66 W e wireless da 50 W, garantendo un utilizzo duraturo. Funziona su Harmony OS 4.0, l'ultimo sistema operativo di Huawei. Il telefono offre varie opzioni di connettività come Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e USB Type-C. È inoltre classificato IPX8 per la resistenza agli schizzi.

Con un peso di 245 grammi, il Mate X5 misura 156.9 mm x 72.4 mm x 11.08 mm quando piegato e 156.9 mm x 141.5 mm x 5.3 mm quando aperto.

In conclusione, Huawei Mate X5 è un'aggiunta impressionante al mercato dei telefoni pieghevoli. Con il suo straordinario display, la potente configurazione della fotocamera e le funzionalità di ricarica rapida, attirerà sicuramente gli appassionati di tecnologia. Il telefono continua la tradizione di Huawei di fornire dispositivi di prim'ordine che spingono i confini della tecnologia degli smartphone.

