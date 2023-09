Huawei Mate 60 Pro+ viene lanciato in Cina con caratteristiche impressionanti

Huawei ha recentemente presentato la sua ultima aggiunta alla serie Mate, Huawei Mate 60 Pro+. Questo nuovo modello si unisce ai precedenti Huawei Mate 60 e Huawei Mate 60 Pro. Sebbene la società non abbia ancora rivelato i dettagli del processore, si ipotizza che i telefoni saranno alimentati da un SoC Kirin 9000 interno.

Huawei Mate 60 Pro+ vanta un ampio display OLED da 6.82 pollici e dispone di un sensore posteriore primario da 48 megapixel. Supporta anche la ricarica rapida, con opzioni sia per la ricarica cablata (88 W) che wireless (50 W). Il telefono è disponibile per la prenotazione anticipata in Cina con due varianti di archiviazione: 16 GB + 512 GB e 16 GB + 1 TB.

In termini di specifiche, Huawei Mate 60 Pro+ è dotato di un display OLED LPTO da 6.82 pollici con una risoluzione di 1.5K e una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. È dotato di Harmony OS 4.0 e ha un processore non specificato, 16 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio di archiviazione integrato.

Sul fronte della fotocamera, Huawei Mate 60 Pro+ sfoggia una tripla configurazione della fotocamera posteriore, tra cui un sensore primario da 48 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), un sensore da 40 megapixel con obiettivo ultra grandangolare e un sensore da 48- Teleobiettivo ultra-macro da megapixel con OIS. La fotocamera frontale è dotata di un sensore da 13 megapixel.

Ad alimentare il Mate 60 Pro+ è una batteria da 5,000 mAh che supporta la ricarica rapida, inclusa la ricarica cablata da 88 W, la ricarica wireless da 50 W e la ricarica rapida inversa wireless da 20 W. Il telefono offre anche varie opzioni di connettività come WiFi, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, comunicazione a due satelliti e USB Type-C. È dotato di un sensore di impronte digitali in-display per la sicurezza e ha un grado di protezione IP68 per la resistenza alla polvere e agli schizzi.

Sebbene il prezzo dell'Huawei Mate 60 Pro+ non sia stato ancora rivelato, è attualmente disponibile per la prenotazione anticipata in Cina per un importo nominale di CNY 1,000 (circa Rs. 11,300).

Nel complesso, l'Huawei Mate 60 Pro+ sembra essere uno smartphone ricco di funzionalità con specifiche impressionanti, un display di alta qualità e una potente configurazione della fotocamera. Offre funzionalità di ricarica avanzate e una generosa quantità di opzioni di archiviazione. I fan di Huawei possono aspettarsi che questo dispositivo offra un'esperienza utente premium.

– Definizioni: OLED – Diodo organico a emissione di luce, SoC – System-on-Chip, OIS – Stabilizzazione ottica dell'immagine, IP68 – Grado di protezione dell'ingresso di 68, il che significa che fornisce resistenza alla polvere e all'acqua.