Huawei Mate 60 Pro+: una panoramica del modello di punta della famiglia Mate 60

Huawei Mate 60 Pro+ è l'ultimo arrivato della serie Mate 60 di Huawei, dopo il lancio di Mate 60 e Mate 60 Pro. Questo modello top di gamma si basa sulle funzionalità del normale modello Pro e le porta al livello successivo.

Partendo dal chipset, Huawei non ha rivelato le specifiche esatte, ma si ritiene che sia alimentato dal chipset Kirin 7s da 9000 nm prodotto in Cina. Il Mate 60 Pro+ viene fornito con 16 GB di RAM (rispetto ai 12 GB del modello Pro) e offre opzioni di archiviazione da 512 GB o 1 TB, espandibili tramite il formato della scheda NM proprietario di Huawei.

Il display del Mate 60 Pro+ è un pannello OLED LTPO da 6.82 pollici, simile al modello Pro, ma con una risoluzione maggiore di 1,260 x 2,720 pixel. È un pannello a 10 bit con una frequenza di aggiornamento che va da 1 Hz a 120 Hz e dispone di campionamento tattile a 300 Hz. La luminosità è controllata da un dimmer PWM ad alta frequenza da 1,440 Hz.

In termini di durata, il Mate 60 Pro+ è classificato IP68 per la resistenza all'acqua e alla polvere e può resistere all'immersione in acqua fino a 6 metri (20 piedi) per mezz'ora. Dispone inoltre di vetro Kunlun di seconda generazione per la protezione da graffi e danni.

Il Mate 60 Pro+ sfoggia un design a triplo foro sul display, con un foro per la fotocamera selfie da 13 MP e due fori per il sistema 3D Time of Flight (ToF). Sul retro vanta un’impressionante configurazione della fotocamera. Il modulo principale ospita un sensore da 48 MP con un obiettivo abilitato OIS, mentre il modulo periscopio presenta un sensore da 48 MP e un obiettivo da 90 mm f/3.0 con OIS. La fotocamera ultra-wide è stata aggiornata a un sensore da 40 MP.

La capacità della batteria rimane invariata rispetto al modello Pro, con una batteria da 5,000 mAh che supporta la ricarica rapida a velocità cablata da 88 W e wireless da 50 W. Offre anche la ricarica wireless inversa da 20 W per caricare altri dispositivi. Le opzioni di connettività includono Wi-Fi 6 (ax), Bluetooth 5.2 con codec LDAC e L2HC, NFC e un blaster IR.

Una caratteristica unica del Mate 60 Pro+ è la sua capacità di effettuare chiamate vocali sulla rete satellitare Tiantong, oltre alla messaggistica di testo bidirezionale sulla rete BeiDou. I dettagli esatti dell'abbonamento a questo servizio non sono stati divulgati.

Si prevede che Huawei Mate 60 Pro+ inizierà la spedizione entro il 9 ottobre, con prezzi ancora da annunciare. Tuttavia, i clienti possono prenotare un posto in fila versando un deposito di 1,000 CNY (circa 135 dollari). Le opzioni di colore per Mate 60 Pro+ includono nero e crema, con opzioni di archiviazione disponibili sia da 512 GB che da 1 TB.

Definizioni:

– Kirin 9000s: un chipset da 7 nm prodotto da Huawei.

– LTPO: ossido policristallino a bassa temperatura, una tecnologia utilizzata nei display OLED per una migliore efficienza energetica.

– IP68: uno standard internazionale per la resistenza all'acqua e alla polvere.

– OIS: stabilizzazione ottica dell'immagine, una tecnologia utilizzata negli obiettivi delle fotocamere per ridurre la sfocatura causata dalle vibrazioni della fotocamera.

– ToF: Time of Flight, una tecnologia utilizzata nelle fotocamere per misurare la distanza tra la fotocamera e il soggetto.

– BeiDou: un sistema di navigazione satellitare cinese.

– Tiantong: una rete satellitare che consente chiamate vocali e messaggi di testo in aree remote.

Fonte:

– [Fonte cinese]