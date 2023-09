Huawei inizia le prevendite per lo smartphone Mate 60 Pro+

By

Il gigante tecnologico cinese Huawei Technologies ha annunciato l'inizio delle prevendite per il suo ultimo smartphone, il Mate 60 Pro+. Questa nuova aggiunta alla serie Mate arriva dopo il successo dell'azienda nel superare le sanzioni statunitensi. I preordini del telefono sono iniziati sullo store online ufficiale di Huawei con consegna prevista entro il 9 ottobre.

Il Mate 60 Pro+ vanta caratteristiche impressionanti, inclusa la possibilità di connettersi a due satelliti contemporaneamente e una memoria interna più grande rispetto al suo predecessore, Mate 60 Pro. Sebbene il prezzo non sia stato rilasciato, il telefono ha suscitato interesse tra i consumatori grazie alle elevate velocità di download segnalate sulle reti 5G.

La capacità di Huawei di produrre modelli di telefoni avanzati è stata limitata dal 2019, quando gli Stati Uniti hanno imposto restrizioni all’accesso dell’azienda agli strumenti per la produzione di chip. Di conseguenza, Huawei è stata in grado di rilasciare solo un numero limitato di modelli 5G utilizzando i chip accumulati. Tuttavia, il Mate 60 Pro+ rappresenta un passo avanti per l'azienda nel superare queste sfide.

Oltre al Mate 60 Pro+, Huawei ha lanciato anche Huawei Mate X5, una nuova versione della sua serie di telefoni pieghevoli. Ciò indica il continuo impegno dell'azienda verso l'innovazione e la fornitura ai clienti di tecnologie all'avanguardia.

Nel complesso, le prevendite del Mate 60 Pro+ dimostrano la determinazione di Huawei nel superare gli ostacoli e mantenere la propria posizione di leader tecnologico globale.

