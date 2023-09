Il Mate 60 Pro di Huawei solleva preoccupazioni negli Stati Uniti, scatenando le indagini

L'ultimo smartphone Huawei, il Mate 60 Pro, ha attirato l'attenzione degli appassionati di tecnologia in Cina. Negli Stati Uniti, tuttavia, il nuovo dispositivo ha suscitato preoccupazione e ha innescato un’indagine da parte del Dipartimento del Commercio americano.

Al centro delle preoccupazioni dei funzionari americani c'è la tecnologia all'interno del telefono Huawei, in particolare un avanzato processore da 7 nanometri prodotto da SMIC, il principale produttore di chip cinese. Questo potente processore ha consentito al telefono di competere con l'iPhone di Apple e ha venduto bene nel mercato cinese.

L’efficacia dei controlli statunitensi sulle esportazioni di componenti all’avanguardia come i processori avanzati è stata messa in discussione. Prima di queste restrizioni, Huawei era sulla buona strada per diventare una potenza globale, vendendo in Europa più telefoni di Apple nel 2018. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti sta attualmente esaminando il nuovo telefono e cercando di raccogliere maggiori informazioni sulla composizione del chip da 7 nm.

È importante notare che i controlli sulle esportazioni sono solo uno degli strumenti utilizzati dal governo degli Stati Uniti per affrontare le minacce alla sicurezza nazionale provenienti dalla Cina. Questa situazione si verifica in un momento in cui gli Stati Uniti e la Cina competono su più fronti e la tensione aumenta sulle questioni geopolitiche.

Huawei è una delle più grandi società di telecomunicazioni al mondo, fondata nel 1987 e operante in 170 paesi. Tuttavia, rimane relativamente sconosciuto ai consumatori americani a causa delle difficoltà nell’acquistare i loro prodotti negli Stati Uniti. Le preoccupazioni sui collegamenti di Huawei con il governo cinese e sul potenziale spionaggio hanno portato l'azienda a limitare le esportazioni nel 2019.

Il Mate 60 Pro è il nuovo telefono Huawei della linea di smartphone Mate. È dotato di un chip da 7 nm realizzato da SMIC, che rappresenta una pietra miliare significativa nel design e nella produzione cinese. Il telefono ha già iniziato a ricevere ordini e verrà consegnato entro il 9 ottobre. I test di velocità mostrano che offre download più rapidi rispetto ad altri telefoni 5G sul mercato e vanta funzionalità impressionanti come il supporto satellitare, un ampio schermo OLED, una batteria potente e un prezzo di partenza di $ 900.

Questo sviluppo ha suscitato preoccupazioni per Apple, poiché la Cina è uno dei suoi mercati più importanti, rappresentando circa il 20% delle sue entrate. Oltre alla concorrenza di Huawei, Apple si trova ad affrontare anche nuove restrizioni da parte del governo cinese, comprese le segnalazioni di un divieto per i dipendenti pubblici di utilizzare iPhone. Questa notizia ha fatto sì che le azioni Apple perdessero un significativo valore di mercato.

Nel complesso, questa situazione evidenzia la competizione e le tensioni in corso tra Stati Uniti e Cina, con in primo piano le preoccupazioni legate alla tecnologia e alla sicurezza nazionale.

