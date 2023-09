La Heart Rhythm Society si prepara per il secondo evento annuale HRX a Seattle

La Heart Rhythm Society (HRS) si sta preparando per il suo secondo evento annuale HRX, una conferenza globale sulla salute e la tecnologia che riunisce professionisti dei settori sanitario e tecnologico. La conferenza mira a sfidare lo status quo e trasformare la cura dei pazienti attraverso l’innovazione e la collaborazione.

HRX 2023 si svolgerà dal 21 al 23 settembre 2023 presso il nuovo centro congressi Summit a Seattle. L'esclusivo ambiente di una sola stanza della sede è progettato per massimizzare il coinvolgimento e favorire la creatività e la collaborazione tra i partecipanti.

La conferenza presenterà una varietà di programmi incentrati sulla salute digitale cardiovascolare. Le sessioni includeranno discussioni e presentazioni incentrate sulle soluzioni su argomenti quali i modelli emergenti di assistenza virtuale, l’impatto della tecnologia digitale sulle disuguaglianze sanitarie e le prospettive sul finanziamento della sanità digitale.

Inoltre, HRX AbstracX, gestito dal Cardiovascolare Digital Health Journal, presenterà 15 innovatori selezionati che presenteranno il loro lavoro in presentazioni orali di 10 minuti. La conferenza prevederà anche una gara in cui cinque squadre selezionate si sfideranno per premi in denaro da parte dei finanziatori.

I coproduttori esecutivi Dr. Sana M. Al-Khatib e Dr. Jagmeet P. Singh hanno espresso entusiasmo per la prossima conferenza e il suo potenziale di creare collaborazioni e far avanzare gli approcci tecnologici alla cura dei pazienti. Credono che il futuro dell’assistenza sanitaria risieda nelle tecnologie virtuali, digitali e all’avanguardia.

La Heart Rhythm Society è impegnata a promuovere l'educazione e il patrocinio dei professionisti e dei pazienti affetti da aritmia cardiaca, con particolare attenzione al progresso nel campo dell'elettrofisiologia.

Per ulteriori informazioni su HRX 2023, visitare il sito ufficiale.

