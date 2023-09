Come condividere collegamenti a siti Web su dispositivi Apple

By

Se utilizzi principalmente dispositivi Apple come iPhone, iPad e MacBook, hai la possibilità di condividere i collegamenti ai siti Web in modo più fluido. Tuttavia, esistono alcuni requisiti per garantire che questa funzionalità funzioni senza problemi. Ad esempio, se utilizzi un Mac con macOS Mojave 10.14.3 o versione precedente, il tuo iPhone o iPad dovrebbe avere iOS (o iPad OS) 12 o versione precedente. Se il tuo Mac utilizza macOS Mojave 10.14.4 o versione successiva, il tuo iPhone o iPad dovrebbe avere iOS o iPad OS 13 o versione successiva installata.

Una volta soddisfatti i requisiti necessari, puoi iniziare a navigare nei siti Web su un dispositivo e inviarli facilmente a un altro dispositivo per continuare da dove eri rimasto. Questa funzionalità è perfetta per visualizzare immagini o video in modo più dettagliato su uno schermo più grande, passare a un dispositivo più portatile mantenendo una pagina specifica con te o avviare una transazione su un dispositivo e completarla su un altro dispositivo su cui sono salvate le informazioni di pagamento .

Per impostare questa funzione, devi abilitare iCloud per condividere le schede Safari su tutti i tuoi dispositivi Apple collegati. Sul tuo iPhone, iPad o iPod Touch, vai su Impostazioni > iCloud > Safari e attiva l'interruttore. Sul tuo Mac, vai su Preferenze di Sistema > iCloud > Safari e attiva l'interruttore.

Una volta configurato iCloud per Safari, puoi iniziare a condividere le schede. Sul tuo iPhone, iPad o iPod Touch, apri Safari, tocca il pulsante Schede e tocca l'icona Più (+) per aprire una nuova scheda. Qualsiasi scheda Safari aperta da altri dispositivi collegati verrà visualizzata nella pagina iniziale della nuova scheda. Tocca il collegamento di una scheda per aprirla sul tuo dispositivo o tieni premuto il collegamento per chiuderlo sull'altro dispositivo. Sul Mac, apri Safari, seleziona il menu Segnalibri e scegli Mostra pagina iniziale. Dalla pagina iniziale è possibile accedere alle schede aperte sugli altri dispositivi collegati.

Se non riesci a visualizzare le schede Safari aperte su tutti i tuoi dispositivi, assicurati di aver effettuato l'accesso con lo stesso ID Apple su tutti. Se utilizzi un ID Apple diverso, passa a quello che utilizzi per gli altri dispositivi Apple.

Con questa semplice configurazione, puoi condividere facilmente i collegamenti ai siti Web sui tuoi dispositivi Apple e goderti un'esperienza di navigazione senza interruzioni. Provalo e semplifica la tua navigazione online su tutti i tuoi dispositivi.

