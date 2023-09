Come utilizzare il Grav Jump in Starfield: una guida per viaggiare attraverso i sistemi

By

Nell'attesissimo gioco Starfield, una delle caratteristiche più essenziali è il salto Grav. Questa abilità innovativa consente ai giocatori di viaggiare attraverso vari sistemi planetari e galassie. Se vuoi esplorare pianeti diversi e intraprendere avventure emozionanti, dovrai padroneggiare il salto Grav.

Similmente al concetto di viaggio interstellare nei film di fantascienza, utilizzare il salto Grav in Starfield richiede pochi passaggi. Il primo e più importante passo è allocare energia al motore Grav. Questo processo di allocazione della potenza è cruciale per un salto Grav di successo.

Per eseguire un salto Grav in Starfield, segui questi semplici passaggi:

1. Apri la mappa stellare e seleziona il sistema verso cui desideri viaggiare. Tieni presente che puoi viaggiare solo verso i sistemi contrassegnati in bianco, mentre i sistemi rossi per ora saranno fuori portata.

2. Una volta selezionato il sistema desiderato, fare clic sul pulsante “Salta”. Ciò spingerà il gioco a chiederti di allocare energia al tuo disco Grav.

3. Usa i tasti freccia per togliere energia alle altre sezioni e immagazzinarla nelle riserve. Quindi, trasferisci l'energia immagazzinata nell'unità Grav.

4. Dopo aver assegnato l'energia, prova a iniziare nuovamente il salto e il tuo disco Grav funzionerà correttamente. Inizialmente, l'unità Grav potrebbe essere debole, ma hai la possibilità di aggiornarla.

Per aggiornare la tua unità Grav, visita uno dei tecnici dei servizi navali situati nelle principali città vicino alla capsula di atterraggio. L'aggiornamento del disco Grav ti consentirà di viaggiare verso sistemi stellari che altrimenti sarebbero inaccessibili.

Ricorda che esplorare nuovi sistemi stellari e migliorare le capacità della tua nave sono entrambi aspetti chiave dell'esperienza Starfield. Quindi, sfrutta al massimo la funzione Grav Jump e intraprendi emozionanti avventure nel gioco.

