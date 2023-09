Sei modi per mantenere la tua sanità mentale nella chat WhatsApp di un gruppo scolastico di genitori

By

Conosci il caos che deriva dall'essere parte di una chat WhatsApp di un gruppo scolastico di genitori? All’inizio del nuovo anno scolastico, i genitori si ritrovano bombardati da messaggi che vanno dalle domande agli inviti a eventi. Può essere travolgente e lasciarti a chiederti come mantenere la tua sanità mentale in mezzo a tutto questo. Ecco sei strategie per aiutarti a navigare nella follia:

1. Disattiva l'audio della chat: il flusso costante di messaggi può diventare rapidamente travolgente. Prendi il controllo delle tue notifiche disattivando la chat. Considera la possibilità di disattivarlo a tempo indeterminato, anziché solo per alcune ore o giorni, per assicurarti una tranquillità ininterrotta.

2. Accettare che molti genitori non leggano le e-mail della scuola: è inevitabile che alcuni genitori nella chat di gruppo non abbiano letto le e-mail della scuola. Invece di sentirti frustrato dalle domande ripetute, comprendi che la chat è la loro principale fonte di informazioni. Sii paziente e disposto a fornire i dettagli necessari.

3. Evita di pubblicare cose personali: ricorda che la chat è una piattaforma professionale per discussioni relative alla scuola. Mantieni aneddoti personali, meme e post promozionali lontani dalla chat. Rispettare le diverse prospettive e convinzioni degli altri genitori del gruppo.

4. Mantieni le conversazioni legate alla scuola: la chat può sembrare uno spazio sociale, ma il suo scopo è discutere questioni relative alla scuola. Sebbene sia naturale condividere l'entusiasmo per il fatto che tuo figlio sia nella stessa classe del suo migliore amico, salva quelle conversazioni per messaggi privati ​​con i tuoi amici genitori.

5. Non invitare pubblicamente bambini specifici: è importante essere consapevoli di escludere i bambini quando si invitano altri agli eventi. Invece di esprimere preferenze specifiche in chat, invia un messaggio privato ai genitori dei bambini che desideri invitare. Ciò garantisce che nessuno si senta escluso o imbarazzato.

6. Comprendi che i genitori sono preoccupati per i loro figli: nella chat sono comuni messaggi di panico e segni di punteggiatura eccessivi. Ricorda che i genitori stanno semplicemente esprimendo le loro preoccupazioni per i loro figli. L'intensità può sembrare eccessiva, ma deriva dall'ansia dei genitori e dal desiderio di assicurarsi che il proprio figlio non perda nulla di importante.

Implementando queste strategie, puoi mantenere la tua sanità mentale e navigare con facilità nella chat WhatsApp del gruppo scolastico dei genitori. Ricorda di essere paziente, rispettoso e comprensivo mentre interagisci con altri genitori che stanno vivendo sfide simili.

Fonte:

- N / A