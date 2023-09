Come eliminare app dal tuo Apple Watch

Eliminare app dal tuo Apple Watch è un processo semplice, ma può variare leggermente a seconda del layout delle tue app. Quando rimuovi un'app dal tuo Apple Watch, questa viene eliminata solo dall'orologio stesso, non dal tuo iPhone. L'app iOS rimarrà sul tuo iPhone a meno che tu non scelga di eliminarla separatamente.

Se le app del tuo Apple Watch sono disposte in una visualizzazione a griglia, procedi nel seguente modo:

1. Premi la Digital Crown sul tuo Apple Watch per visualizzare le tue app.

2. Toccare e tenere premuto lo schermo finché non viene visualizzato "Visualizza opzioni".

3. Tocca "Modifica app".

4. Premi il pulsante "x" accanto all'app che desideri eliminare.

5. Tocca "Elimina app" nella schermata successiva per confermare.

Se le app di Apple Watch sono organizzate in una visualizzazione elenco, segui invece questi passaggi:

1. Premi la Digital Crown per visualizzare le tue app.

2. Scorri verso il basso fino all'app che desideri eliminare.

3. Scorri verso sinistra sull'app e tocca l'icona del cestino.

4. Tocca "Elimina app" nella schermata successiva per confermare.

È importante notare che mentre Apple ti consente di eliminare molte delle sue app dal tuo Apple Watch, alcune app non possono essere rimosse. Questi includono Messaggi, Telefono, Calendario, Orologio e Promemoria.

Eliminare app dal tuo Apple Watch può aiutarti a mettere ordine nel tuo dispositivo e liberare spazio per altre app. Inoltre, ti consente di personalizzare e organizzare il tuo orologio in base alle tue preferenze.

Nel complesso, il processo di eliminazione delle app dal tuo Apple Watch è semplice e può essere eseguito in pochi minuti. Goditi un'esperienza Apple Watch più pulita e personalizzata rimuovendo le app indesiderate!

Definizioni:

– Apple Watch: uno smartwatch sviluppato da Apple Inc. Offre varie funzionalità come il monitoraggio del fitness, la comunicazione e l'integrazione di app.

– iOS: il sistema operativo sviluppato da Apple Inc. per i suoi dispositivi mobili, inclusi iPhone, iPad e iPod Touch.

Fonte:

– Supporto Apple: https://support.apple.com/en-us/guide/watch/apd58fa9e2b1/watchos