Come giocare a Starfield su Xbox One e dispositivi mobili

Se sei interessato a giocare a Starfield ma non hai una Xbox Series X/S o un PC potente, non preoccuparti! Puoi comunque giocare sulla tua Xbox One o sul tuo dispositivo mobile.

Starfield è su Xbox Cloud Gaming?

Sì, Starfield è disponibile su Xbox Cloud Gaming. Ciò significa che puoi giocare su qualsiasi dispositivo che supporti Xbox Cloud Gaming, inclusa la tua Xbox One o il dispositivo mobile. Tuttavia, tieni presente che potrebbero esserci alcune limitazioni quando si tratta di giochi in streaming. Potresti riscontrare ritardi, immagini sfocate, artefatti bloccati e audio scadente se la tua connessione Internet non è sufficientemente potente e stabile. Ma se non hai mai avuto problemi con Xbox Cloud Gaming in precedenza, utilizzare il servizio di streaming per giocare a Starfield è un'opzione praticabile.

Se vuoi davvero giocare a Starfield su Xbox Series X ma non hai tempo per installarlo, puoi anche giocarci tramite streaming cloud.

Come giocare a Starfield su Xbox One

Per giocare a Starfield su Xbox One, puoi trasmetterlo in streaming tramite Xbox Cloud Gaming utilizzando il tuo abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. Accendi semplicemente la tua Xbox One, vai su Game Pass e trova Starfield. Una volta individuato il gioco, fai clic su "Gioca" per avviare lo streaming. Non è necessario installare il gioco!

Tuttavia, tieni presente che i giochi in streaming utilizzano molti dati e larghezza di banda. Quindi, assicurati di non avere un limite dati per la tua connessione Internet.

Come giocare a Starfield sul cellulare

Per giocare a Starfield sul tuo dispositivo mobile, dovrai installare l'app Xbox Game Pass dal Google Play Store (per Android) o dall'Apple App Store (per iOS). Assicurati di essere abbonato a Xbox Game Pass Ultimate.

Dopo aver installato l'app, accedi al tuo account Microsoft utilizzando lo stesso account utilizzato per pagare Xbox Game Pass Ultimate. Trova Starfield nell'elenco dei giochi e tocca la sua icona per aprire la pagina del gioco. Se hai effettuato l'accesso a Game Pass Ultimate, vedrai un pulsante verde con la scritta "Gioca" sulla pagina. Basta toccarlo per iniziare a giocare, senza bisogno di installazione.

È importante notare che giocare a Starfield su dispositivo mobile richiede un controller. Puoi utilizzare un controller connesso tramite Bluetooth (come un controller Xbox) o un controller che si aggancia al telefono.

Quindi, anche se non disponi dell'hardware di gioco più recente, puoi comunque divertirti giocando a Starfield sulla tua Xbox One o sul tuo dispositivo mobile tramite Xbox Cloud Gaming.

