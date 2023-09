Come eseguire il ping del tuo Apple Watch utilizzando il Centro di controllo di iPhone

Una delle nuove funzionalità di iOS 17 ti consente di eseguire il ping del tuo Apple Watch collegato utilizzando il Centro di controllo del tuo iPhone, senza dover passare attraverso l'app Dov'è. Questa pratica funzionalità è particolarmente utile quando cerchi di localizzare il tuo Apple Watch in luoghi difficili da trovare come sotto il divano o in un cassetto.

Per utilizzare questa funzione, dovrai aggiungere manualmente il pulsante "Ping My Watch" al tuo Centro di controllo. Ecco come:

1. Apri l'app Impostazioni sul tuo iPhone.

2. Vai alla sezione Centro di controllo.

3. In "Altri controlli", tocca l'icona verde "+" per l'opzione Ping My Watch.

Dopo aver aggiunto il pulsante Ping My Watch al Centro di controllo, puoi facilmente individuare il tuo Apple Watch toccando l'icona. Ciò farà sì che il tuo Apple Watch emetta un tono udibile, rendendolo più facile da trovare.

È importante notare che la funzione Ping My Watch funziona solo quando il tuo iPhone e Apple Watch si trovano nel raggio d'azione del Bluetooth o sono connessi alla stessa rete Wi-Fi. Se il tuo Apple Watch viene smarrito o rubato, dovrai comunque utilizzare l'app Dov'è per localizzarlo.

Puoi utilizzare la funzione Ping My Watch anche se il tuo Apple Watch è bloccato, in carica o al polso. Questo lo rende uno strumento versatile per trovare il tuo orologio in ogni situazione.

In conclusione, la nuova funzionalità Ping My Watch nel Centro di controllo di iOS 17 ti consente di localizzare facilmente il tuo Apple Watch utilizzando il tuo iPhone. Aggiungendo il pulsante Ping My Watch al tuo Centro di controllo, puoi fare in modo che il tuo Apple Watch emetta un segnale acustico per aiutarti a trovarlo. Assicurati solo che il tuo iPhone e Apple Watch siano nel raggio d'azione o connessi alla stessa rete Wi-Fi.+