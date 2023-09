Migrazione dei tuoi dati Fitbit su un Account Google

Riepilogo: a partire dal 2025 sarà obbligatorio utilizzare un account Google con Fitbit. Sebbene gli utenti Fitbit esistenti non debbano migrare i propri dati immediatamente, possono scegliere di farlo ora per sfruttare i vantaggi. La migrazione dei tuoi dati Fitbit a un account Google consente il Single Sign-On e applica le funzionalità di privacy di Google ai tuoi dati Fitbit. È importante notare che questa migrazione è permanente e non può essere annullata.

Per iniziare il processo di migrazione, assicurati che la tua app Fitbit sia aggiornata alla versione più recente. Apri l'app e cerca il messaggio intitolato "Fitbit fa parte della famiglia Google". Se vedi questo messaggio, tocca "Inizia". Successivamente, scegli il tuo account Google dall'elenco delle opzioni disponibili. Se non disponi di un account Google adatto, puoi crearne uno nuovo.

Nel passaggio successivo, esamina e conferma la configurazione Fitbit, incluse le informazioni del profilo e i dati di salute e benessere. Puoi scegliere quali dati desideri migrare. Dopo aver verificato le tue informazioni, esamina il modo in cui Google utilizza i dati Fitbit e accetta i termini. Avrai anche la possibilità di contribuire con i tuoi dati sanitari alle iniziative di ricerca di Google e Fitbit.

Inoltre, se lo desideri, puoi scegliere di sincronizzare i tuoi dati con l'API Health Connect di Google. Una volta completati questi passaggi, tocca "Fine" per completare il processo di migrazione. L'intero processo dovrebbe richiedere dai cinque ai dieci minuti circa.

Ricorda che sebbene la migrazione non sia obbligatoria fino al 2025, la migrazione anticipata ti consente di sfruttare i vantaggi derivanti dall'utilizzo di un account Google con Fitbit. Vale la pena considerarlo se pensate di continuare a utilizzare i dispositivi Fitbit o Pixel Watch a lungo termine.

Nota: i dati su salute e benessere di Fitbit non possono essere utilizzati per il targeting degli annunci di Google come parte dei termini normativi per l'acquisizione di Fitbit da parte di Google.

Fonti: The Verge