Come utilizzare FaceTime su Apple TV con tvOS 17

L'ultimo aggiornamento tvOS 17 per Apple TV porta una nuova entusiasmante funzionalità: l'app FaceTime. Ora, gli utenti di Apple TV possono effettuare chiamate FaceTime direttamente dalla propria TV utilizzando la funzionalità della fotocamera di continuità sul proprio iPhone con iOS 17. Ciò consente un'esperienza di videochiamata su grande schermo comoda e perfetta per le riunioni aziendali.

Per utilizzare FaceTime su Apple TV con tvOS 17, devi avere i seguenti prerequisiti:

– tvOS 17 installato sulla tua Apple TV

– iOS 17 installato sul tuo iPhone

– Sia Apple TV che iPhone hanno effettuato l'accesso con lo stesso ID Apple

– Sia iPhone che Apple TV sono collegati alla stessa rete WiFi

– Un iPhone con supporto per Continuity Camera (iPhone XR o modelli successivi)

Poiché Apple TV non dispone di una fotocamera integrata, la funzione Continuity Camera di macOS è stata trasferita su tvOS 17. Quando apri l'app FaceTime su Apple TV, riceverai una notifica sul tuo iPhone per collegarlo a Apple TV . Una volta connesso, ti verrà chiesto di posizionare il tuo iPhone in modalità orizzontale vicino alla TV con la fotocamera posteriore rivolta verso di te.

Per effettuare una chiamata FaceTime su Apple TV con tvOS 17, procedi nel seguente modo:

1. Avvia l'app FaceTime sulla tua Apple TV.

2. Seleziona l'ID Apple che desideri utilizzare per le chiamate FaceTime.

3. Tocca la notifica sul tuo iPhone e accetta la connessione.

4. Posiziona il tuo iPhone nell'orientamento consigliato vicino alla TV.

5. Seleziona il contatto che desideri chiamare.

6. Una volta che il contatto accetta la chiamata, scegli tra tre modalità video: Center Stage, Portrait e Reactions.

L'uso di FaceTime su Apple TV presenta vantaggi come la comodità di un'esperienza di videochiamata su grande schermo e una migliore qualità video grazie all'uso delle fotocamere posteriori dell'iPhone. Tuttavia, è importante notare che FaceTime su Apple TV è disponibile solo sui box Apple TV predisposti per 4K.

Oltre a FaceTime, puoi anche utilizzare il tuo iPhone come telecomando per controllare l'Apple TV. Quindi, che si tratti di importanti riunioni di famiglia o di chiamate di lavoro, ora puoi goderti l'esperienza su uno schermo TV più grande.

