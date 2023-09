Unirsi al collettivo Freestar in Starfield: una guida

Nel vasto universo di Starfield, il Collettivo Freestar offre uno stile di vita più indisciplinato e da selvaggio West rispetto alle più strutturate Colonie Unite. Ma ciò non significa che manchino di abilità e determinazione. Se sei pronto ad abbracciare lo spirito dell'avventura e diventare parte del Collettivo Freestar, ecco come puoi unirti.

Innanzitutto è importante notare che non potrai unirti alle principali forze di sicurezza del Collettivo Freestar. Tali posizioni sono riservate alle persone che affrontano minacce come la distruzione delle navi da carico FC. Invece, puoi diventare un membro dei Freestar Rangers, un gruppo di individui tenaci che spesso hanno il compito di risolvere problemi alla frontiera. I Freestar Rangers godono di un certo prestigio, ma è consigliabile non menzionare il tuo coinvolgimento con la Flotta Cremisi, le Colonie Unite o le Industrie Ryujin.

Per unirti al Collettivo Freestar, in particolare ai Freestar Rangers, devi raggiungere Akila City, Akila, nel Sistema Cheyenne. Se sei già stato in questa città, potresti avere familiarità con la situazione delle rapine in banca in corso. In caso contrario, dovrai prima affrontarlo. Parla con il maresciallo Daniel Blake davanti alla banca. Ti chiederà di negoziare con i ladri e, se fallisce, dovrai eliminarli entrando dal retro.

Dopo aver affrontato con successo i rapinatori di banche, parla di nuovo con il maresciallo Blake. Suggerirà di iscriversi ai Freestar Rangers. Procedi verso The Rock e trova la ranger Emma Wilcox. Ti fornirà le informazioni necessarie per unirti al gruppo.

Se decidi di procedere, il Ranger Wilcox ti chiederà di scegliere una delle quattro attività fuori dal pianeta per metterti alla prova. Ogni attività prevede una ricompensa in crediti diversa, quindi scegli di conseguenza. Un'opzione è eliminare un pirata della Flotta Cremisi, cosa che può essere fatta senza lasciare la nave. Dopo aver completato l'attività, torna da Emma e informala del tuo successo. Poi ti porterà nell'ufficio di Blake, dove ti renderà un Freestar Ranger ufficiale.

Se sei interessato ad altre avventure come Freestar Ranger, Emma avrà incarichi aggiuntivi per te per continuare la catena di missioni.

In conclusione, unirsi al Collettivo Freestar a Starfield richiede determinazione, abilità e volontà di abbracciare la frontiera selvaggia. Seguendo questi passaggi, potrai diventare un prezioso membro dei Freestar Rangers e intraprendere emozionanti avventure nella vastità dell'universo di Starfield.

