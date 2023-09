Come ottenere parti della nave a Starfield

Le parti della nave sono elementi essenziali nel gioco Starfield poiché riparano una parte significativa dello scafo della tua nave e ti consentono di continuare le tue esplorazioni. Tuttavia, a causa della loro massa di 10.00 ciascuna, puoi trasportare solo un numero limitato di queste parti durante le avventure. Pertanto, è importante sapere come ottenerne di più.

Esistono diversi modi per acquisire parti di navi in ​​Starfield. Innanzitutto, puoi acquistarli da vari venditori e negozi. Queste parti appariranno generalmente in cima o vicino alla parte superiore dell'elenco dei prodotti a causa della loro importanza. Alcuni luoghi conosciuti in cui è possibile acquistare parti di navi includono Jemison Mercantile a New Atlantis, Newill's Goods a Neon e Shepherd's General Store ad Akila. Inoltre, anche i chioschi dell'Autorità commerciale, le navi mercantili e i negozi sono fonti affidabili per l'acquisto di parti di navi. Altri potenziali venditori potrebbero trasportare parti della nave, quindi vale la pena verificare con loro se ne hai bisogno.

Oltre ad acquistare parti della nave, puoi anche trovarle durante l'esplorazione e il saccheggio. Tieni d'occhio i contenitori di stoccaggio depredabili, poiché potrebbero contenere parti della nave. A volte, potresti imbatterti per caso in parti della nave mentre cerchi tra questi container. Inoltre, le navi distrutte possono anche fornire parti di navi. Anche se non sempre li lasceranno cadere, vale comunque la pena controllare ogni nave abbattuta. Le navi della Crimson Fleet, in particolare, hanno una maggiore probabilità di rilasciare parti della nave.

Se ti imbatti in una nave di una fazione amica impegnata in uno scontro aereo, hai l'opportunità di richiedere "alcune parti di riparazione extra" come ricompensa per averla salvata. Questo è un ottimo modo per ottenere parti di navi gratuitamente, poiché la maggior parte delle navi sarà disposta a fornirtene alcune.

Ricorda, oltre a questi metodi, puoi anche pagare le riparazioni della nave parlando con un tecnico dei servizi navali in una baia di attracco in una città o nell'edificio dei servizi navali.

Rimani ben rifornito di parti della nave per assicurarti che la tua nave rimanga in ottime condizioni mentre esplori le vaste distese di Starfield. Buone avventure!

