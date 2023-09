Come prendere il controllo della tua esperienza su YouTube ed evitare l'algoritmo che crea dipendenza

Riepilogo: la home page di YouTube può essere una perdita di tempo, progettata per farti continuare a guardare i video il più a lungo possibile. Tuttavia, se desideri un maggiore controllo su come trascorri il tuo tempo su YouTube, ora puoi evitare l'algoritmo che crea dipendenza. Disattivando la cronologia visualizzazioni di YouTube, non ci saranno video consigliati sulla home page. Questo articolo spiega come configurarlo.

Per assumere il controllo della tua esperienza su YouTube, puoi iniziare andando alla pagina Le mie attività Google, dove puoi controllare le informazioni che Google conserva su di te. Da lì, fai clic sulla tua cronologia di YouTube e ti verrà chiesto se desideri mettere in pausa la cronologia. Facendo clic sul pulsante Pausa, puoi disattivare la cronologia visualizzazioni di YouTube.

Una volta disattivata la cronologia, non vedrai alcun video consigliato sulla home page di YouTube. Dovrai invece cercare attivamente i video che ti interessano. Puoi comunque utilizzare la funzione di ricerca per trovare contenuti specifici, ma una soluzione migliore è esplorare le tue iscrizioni YouTube.

Facendo clic su "Iscrizioni" nella home page di YouTube, puoi visualizzare gli ultimi video caricati dai canali a cui sei iscritto. Ciò ti consente di avere un'esperienza più curata in base alle tue preferenze personali. Il feed delle iscrizioni mostra video in linea con il tipo di contenuto che desideri guardare, anziché con ciò che prevede l'algoritmo in base al tuo comportamento passato.

Anche se potrebbe richiedere uno sforzo maggiore, fare affidamento sugli abbonamenti ti dà più libertà d'azione sulla tua esperienza su YouTube. Invece di mostrarti video a cui hai avuto difficoltà a resistere in passato, sarai esposto a contenuti in linea con il tipo di persona che vuoi essere. Che si tratti di video di giardinaggio o di qualsiasi altro interesse, il feed delle iscrizioni può offrirti un'esperienza YouTube più piacevole e intenzionale.

Prendere il controllo della cronologia visualizzazioni di YouTube e fare affidamento sugli abbonamenti è un modo semplice per evitare l'algoritmo che crea dipendenza e trascorrere il tempo su YouTube in modo più mirato. Fai un tentativo e riconquista la libertà d'azione sulle tue attività online.

Fonte: articolo originale di Justin Pot su How-To Geek.