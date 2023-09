Le finali delle World Series of Warzone: come ottenere un codice beta gratuito di Modern Warfare 3

Le finali delle World Series of Warzone sono proprio dietro l'angolo e, se sei un fan del popolare gioco Battle Royale, ti aspetta una sorpresa. Activision ha annunciato che regalerà codici beta gratuiti di Modern Warfare 3 ai fortunati spettatori. Ecco tutto ciò che devi sapere su come essere uno dei fortunati destinatari.

Dopo un lungo ed estenuante processo di qualificazione, 50 squadre da tutto il mondo si sono assicurate un posto nella finale da $ 600,000 delle World Series of Warzone. Questo evento, che si svolgerà alla Copper Box Arena di Londra il 16 settembre, promette di essere un'esperienza LAN unica nel suo genere per i concorrenti più accaniti di Warzone.

Tuttavia, i recenti nerf al Cronen Squall nella Stagione 5 Reloaded hanno portato qualche incertezza nel processo di preparazione dei finalisti. I membri della community hanno sostenuto armi alternative per sostituire il fucile da battaglia, e dovremo aspettare e vedere cosa i professionisti decideranno di utilizzare sul palco principale.

Ora parliamo delle novità entusiasmanti. Activision ha deciso di aggiungere ancora più incentivi ai fan per sintonizzarsi sulle finali delle World Series of Warzone offrendo codici beta di Modern Warfare 3 come premi per gli spettatori. CharlieIntel ha riferito che ci saranno un totale di 50,000 codici beta in palio durante l'evento.

Per avere la possibilità di vincere uno di questi codici, devi guardare le finali delle World Series of Warzone il 16 settembre. Guardando almeno un'ora del torneo, guadagnerai un ingresso. Puoi guadagnare un massimo di tre voci guardando tre ore dell'evento. Quindi, più guardi, maggiori saranno le tue possibilità di ottenere un codice beta.

Per qualificarti per un codice beta, dovrai creare un account Activision e collegarlo al tuo account Battle.net, PSN, Xbox o Steam. Inoltre, devi collegare il tuo account YouTube o Twitch al tuo account Activision. Infine, assicurati di guardare il torneo in diretta sulla tua piattaforma preferita mentre accedi con un account collegato per guadagnare i tuoi premi.

Segnati quindi sulla tua agenda il 16 settembre e preparati a guardare le finali delle World Series of Warzone per avere la possibilità di vincere un codice beta gratuito di Modern Warfare 3. Inizia subito a prepararti creando il tuo account Activision e collegandolo alle tue piattaforme di gioco e streaming. Buona fortuna!

Fonte:

– CharlieIntel.com