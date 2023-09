iOS 17: come creare poster di contatti personalizzati e condividere contatti utilizzando NameDrop

By

iOS 17, l'ultimo sistema operativo per iPhone, sarà presto rilasciato, insieme alla nuova gamma di prodotti Apple. Questo aggiornamento introduce diverse interessanti funzionalità che consentono agli utenti di personalizzare i propri iPhone come mai prima d'ora. Una caratteristica degna di nota è la possibilità di creare un "poster" unico per ciascun contatto. Questa immagine personalizzabile riempirà il tuo schermo quando sei impegnato in una chiamata con quella persona o quando ti chiama.

Per creare un poster di contatto, tocca semplicemente "Foto e poster di contatto" nel profilo del contatto. Da lì puoi scegliere uno sfondo per il poster. Le opzioni includono l'utilizzo di una foto, uno sfondo colorato, un Memoji o un monogramma. Puoi personalizzare l'aspetto del nome del contatto, inclusi il carattere e il colore. L'immagine di sfondo può anche essere modificata ritagliandola, applicando filtri o rimuovendo lo sfondo.

iOS 17 introduce anche una nuova funzionalità chiamata NameDrop, che consente agli utenti di condividere rapidamente le proprie informazioni di contatto senza inserire manualmente nomi e numeri di telefono. Per utilizzare NameDrop, gli utenti devono tenere i loro iPhone vicini, in modo simile a come viene utilizzato Apple Pay. Apparirà un popup con le informazioni di contatto ricevute, offrendo la possibilità di modificare i dettagli di contatto ricevuti.

Aggiornare un poster di contatto su iOS 17 è semplice come seguire i passaggi iniziali per crearlo. Basta aprire l'app Telefono, trovare il contatto che desideri modificare e toccare "Contatta poster e foto" per apportare gli aggiornamenti desiderati. Inoltre, gli utenti possono creare un poster e una foto del contatto accedendo alla propria scheda contatto nell'app Telefono e toccando "La mia scheda".

Tieni presente che i poster dei contatti possono essere condivisi con altri, ma gli utenti hanno la possibilità di disattivare la condivisione automatica. Sfortunatamente, NameDrop è attualmente disponibile solo per la condivisione dei contatti tra dispositivi Apple compatibili e non è disponibile per gli utenti Android.

