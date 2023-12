Il nuovo sistema di intelligenza artificiale utilizza i dati satellitari per rilevare gli iceberg e seguirne i movimenti

Un team di astrofisici dell’Università di Lancaster nel Regno Unito ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale (AI) che utilizza i dati satellitari per rilevare gli iceberg e monitorarne i movimenti. La tecnologia si basa su una tecnica originariamente utilizzata per cercare e analizzare ammassi di galassie nel cielo.

John Stott e Matthew Chan dell'Università di Lancaster hanno ricevuto un premio di 300,000 sterline dal Science and Technology Facilities Council del Regno Unito per commercializzare il sistema. Il loro obiettivo è sviluppare ulteriormente il sistema automatizzato di rilevamento degli iceberg e del ghiaccio marino in modo che possa essere utilizzato come prodotto commerciale.

Il sistema di intelligenza artificiale vanta una percentuale di successo del 94% ed è in grado di identificare iceberg e ghiaccio marino anche sotto la copertura nuvolosa. Lo fa analizzando le immagini satellitari scattate con un radar ad apertura sintetica (SAR) su vasta area. Una volta che il sistema sarà pronto per l’uso commerciale, i potenziali rischi legati all’iceberg saranno condivisi con i clienti del settore marittimo, tra cui la navigazione mercantile, la pesca, le navi turistiche e gli assicuratori marittimi.

Questa nuova tecnologia porterà grandi benefici all’industria marittima aiutando a prevenire collisioni e costose deviazioni causate da incontri inaspettati con gli iceberg. Identificando e monitorando accuratamente gli iceberg, le navi saranno in grado di adattare le proprie rotte o prendere le precauzioni necessarie per evitare questi pericoli.

La capacità del sistema AI di funzionare sotto una copertura nuvolosa è particolarmente vantaggiosa, poiché garantisce che possa funzionare efficacemente in varie condizioni meteorologiche. Questa tecnologia all’avanguardia ha il potenziale per rivoluzionare il rilevamento e il monitoraggio degli iceberg, migliorando la sicurezza e l’efficienza nel settore marittimo.