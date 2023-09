Come evitare di essere sovraccaricati a Starfield

Starfield, l'ultimo gioco di ruolo di Bethesda, è un gioco enorme pieno di missioni, oggetti e alieni. Tuttavia, è facile ritrovarti sovraccaricato e incapace di viaggiare velocemente o sprintare. Ma non temere! Ci sono modi per evitare questa situazione frustrante.

Innanzitutto, smetti di afferrare tutto ciò che incontri. Sebbene sia forte la tentazione di raccogliere ogni piccolo oggetto, non è necessario. La vendita di oggetti di basso valore non produrrà molti profitti, quindi concentrati invece sul completamento delle missioni e sulla vendita di oggetti di alto valore. Lascia dietro di te la spazzatura e risparmiati la fatica.

Successivamente, aumenta la tua capacità di carico. In Starfield, come in altri giochi Bethesda, alcune statistiche sono essenziali. Aumentare la tua abilità di capacità di carico ti consentirà di trasportare di più senza essere sovraccaricato. Inizia presto a macinare per sbloccare livelli più alti e risparmiare tempo a lungo termine.

Prendi l'abitudine di controllare regolarmente la presenza di oggetti pesanti nel tuo inventario. Ordinare il tuo inventario in base al peso ti aiuterà a identificare e gestire questi articoli. Presta particolare attenzione alle parti della nave, che sono pesanti ma spesso trascurate poiché classificate come articoli di aiuto. Conserva le parti della nave sulla tua nave invece di portarle in giro.

Seleziona alcune armi da utilizzare e vendi o conserva il resto. Ciò ti consentirà di concentrare le tue abilità, trasportare meno munizioni ed evitare di essere appesantito da più armi. Inoltre, sfrutta la stiva della tua nave per immagazzinare risorse, oggetti di valore e oggetti che occupano spazio nel tuo inventario.

Tieni d'occhio le tute spaziali che forniscono capacità di stoccaggio extra. Queste tute possono aumentare significativamente la tua capacità di carico e rendere le tue avventure più gestibili. Inoltre, se hai un compagno, utilizza il suo spazio nell'inventario per distribuire il peso e alleggerire il carico.

Se tutto il resto fallisce, usa farmaci o alcol per aumentare temporaneamente la tua capacità di carico. Tuttavia, usali con parsimonia e fai attenzione agli eventuali effetti negativi che potrebbero avere sul tuo personaggio.

Seguendo questi suggerimenti e trucchi, puoi evitare di essere sovraccaricato in Starfield e goderti un'esperienza di gioco più fluida.

