Come evitare di essere sovraccaricati a Starfield

By

Starfield, l'ultimo gioco di ruolo di Bethesda, è un gioco enorme pieno di missioni, incontri con alieni e una miriade di oggetti da collezionare. È facile lasciarsi trasportare e ritrovarsi sovraccaricato di troppa spazzatura, rendendo difficile muoversi liberamente nel gioco. Tuttavia, con alcuni suggerimenti e trucchi, puoi evitare questa situazione frustrante.

Innanzitutto, concentrati sull'aumento di livello della tua capacità di carico. Aumenta le statistiche che ti consentono di trasportare più peso senza sovraccaricarti. Questo ti tornerà utile durante il tuo viaggio e ti farà risparmiare tempo a lungo termine. Inoltre, controlla regolarmente il tuo inventario per individuare eventuali oggetti pesanti che occupano spazio non necessario. Ordina il tuo inventario in base al peso ed elimina tutti gli oggetti che ti appesantiscono.

Un comune colpevole di ingombro eccessivo sono le parti della nave. Sebbene questi oggetti siano utili per riparare la tua nave durante il combattimento, pesano 10 kg ciascuno. Assicurati di ricontrollare il tuo inventario e di conservare questi oggetti ingombranti sulla tua nave anziché portarli in giro.

Quando si tratta di armi, scegli alcune delle tue preferite e vendi o conserva il resto. Questo ti aiuterà a specializzare le tue abilità, portare meno munizioni ed evitare di gestire più armi contemporaneamente. Conserva gli oggetti in eccesso nella stiva della tua nave per liberare spazio nel tuo inventario. Utilizza il tasto di scelta rapida fornito da Bethesda per inviare rapidamente risorse e oggetti di valore alla tua nave.

Tieni d'occhio le tute spaziali che forniscono spazio extra. Questi possono aumentare significativamente la capacità di carico e contribuire ad alleviare il peso degli oggetti in eccesso. Se hai un compagno nel gioco, utilizza il suo spazio nell'inventario per alleggerire il tuo carico.

Infine, se ti ritrovi ancora sovraccarico, considera l'uso di farmaci o alcol per aumentare temporaneamente la tua capacità di carico. Questi elementi forniscono una soluzione temporanea e dovrebbero essere usati con parsimonia.

Seguendo questi suggerimenti, puoi gestire in modo efficace il tuo inventario in Starfield ed evitare di essere sovraccaricato. Buon viaggio nel vasto gioco di ruolo a mondo aperto di Bethesda!

Fonte:

– Fonte: articolo originale