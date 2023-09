Project Gutenberg e Microsoft creano migliaia di audiolibri gratuiti utilizzando la tecnologia di sintesi vocale neurale

By

Project Gutenberg e Microsoft hanno collaborato per superare le sfide degli audiolibri creando migliaia di audiolibri gratuiti utilizzando la tecnologia neurale text-to-speech (TTS). Tradizionalmente, gli audiolibri letti da esseri umani spesso prevedono un pagamento o un abbonamento una tantum, e gli audiolibri gratuiti vengono solitamente letti con una voce computerizzata che manca di naturalezza. La funzione TTS neurale, alimentata dall'intelligenza artificiale (AI), genera un parlato che somiglia molto alle voci umane in termini di emozione e intonazione.

Uno dei maggiori ostacoli nella creazione di audiolibri è la quantità di tempo necessaria per la registrazione, la modifica e la pubblicazione. Tuttavia, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale di Microsoft, Project Gutenberg ha ridotto significativamente questo processo producendo automaticamente audiolibri di alta qualità da e-book online esistenti. Sfruttando i recenti progressi nel TTS neurale, il team è stato in grado di convertire un’ampia raccolta di libri in audiolibri a licenza aperta.

Per accedere agli audiolibri, gli utenti possono sfogliare la Project Gutenberg Open Audiobook Collection e ascoltarli direttamente sul sito web. La raccolta è disponibile su piattaforme come Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Internet Archive. Tutti gli audiolibri sono opere di pubblico dominio, principalmente con autori classici come William Shakespeare, Mark Twain e Leo Tolstoy.

Questa collaborazione tra Project Gutenberg e Microsoft mira a rendere la letteratura più accessibile e democratizzare l'accesso agli audiolibri di alta qualità. Che si tratti di scopi didattici o di intrattenimento durante i lunghi viaggi, la raccolta di audiolibri gratuiti offre agli utenti un'ampia gamma di titoli.

