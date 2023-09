Il nuovo programma di residenza di moda digitale dà potere agli artisti nell'ecosistema Web3

Il programma inaugurale Digital Fashion Residency, creato da Draup, Vertical e Lens Protocol, ha annunciato i suoi primi 26 candidati vincitori. Il programma mira a potenziare sia i designer digitali esistenti che i nuovi arrivati ​​fornendo formazione gratuita nell'arco di un corso di sei settimane. I workshop coprono vari argomenti, tra cui l'evoluzione della moda digitale, la creazione tessile digitale, la realtà aumentata (AR) e i giochi. Al termine del programma, i residenti lavoreranno su un progetto finale che sarà esposto a ottobre.

Vertical, curatrice d'arte e società di consulenza basata su blockchain, ha già ospitato workshop relativi al Web3 e all'arte, ma ora si sta concentrando per la prima volta sulla moda digitale. Il fondatore e CEO Micol Ap spiega che molti artisti e creatori che entrano nello spazio hanno difficoltà a navigare nella tecnologia e incorporarla nella loro pratica. Pertanto, hanno deciso di creare un programma appositamente su misura per la moda digitale.

Le aziende che investono in questi artisti comprendono che il loro successo è cruciale per il futuro del settore. Ad esempio, Epic Games, il proprietario di Fortnite, ha un fondo per premiare i creatori di talento. Syky e Adidas hanno inoltre stipulato accordi per generare entrate dalle vendite di moda digitale creata dai loro artisti. Questi investimenti non solo rendono più semplice acquistare e indossare la moda digitale, ma contribuiscono anche a una sua più ampia accettazione.

Il programma non solo fornisce formazione ma promuove anche un senso di comunità tra i partecipanti. Ap sottolinea l'importanza del sostegno quando il mondo è critico nei confronti di ciò che fanno. L'obiettivo è ispirare ed elevare gli artisti nell'ecosistema Web3, dove concetti come metaverso e Web3 hanno visto un declino del sentimento pubblico. Educando e responsabilizzando gli artisti, queste aziende stanno lavorando attivamente per portare la moda digitale al mainstream.

