Baldur's Gate 3 consente salvataggi incrociati tra PC e PS5

Baldur's Gate 3, il popolare gioco di ruolo, ora può essere giocato sia su PC che su PS5. La cosa ancora migliore è che il gioco supporta i salvataggi incrociati, consentendo ai giocatori di continuare i propri progressi senza interruzioni tra le due piattaforme. Tuttavia, è importante notare che questa funzione deve essere abilitata manualmente. Ecco i passaggi per abilitare i salvataggi incrociati per BG3 su PS5 e PC.

Per cominciare, avvia BG3 sul tuo PC e crea o accedi al tuo account Larian. Una volta avviato il gioco, apri le opzioni dal menu principale. Cerca le opzioni "Gameplay" e imposta la funzione Cross-Save su "On". Attendi che il messaggio "Sincronizzazione" scompaia dal testo del menu sul lato sinistro.

Per abilitare i salvataggi incrociati su PS5, segui gli stessi passaggi menzionati sopra. Tuttavia, è importante notare che dovrai acquistare una copia per PS5 di Baldur's Gate 3. Dopo aver chiuso il gioco, riaprilo su PS5 e dovresti vedere un'opzione "Continua" con i dettagli sul file di salvataggio in basso a destra della schermata del titolo.

Se desideri utilizzare un salvataggio PS5 sul tuo PC, segui le stesse istruzioni, ma assicurati di attivare prima i salvataggi incrociati per la tua PS5. Seguendo questi passaggi, i salvataggi del gioco verranno aggiornati automaticamente tra le due piattaforme, consentendo la progressione incrociata.

Vale la pena notare che l'utilizzo dei salvataggi incrociati per BG3 non richiede un abbonamento PS+. La funzionalità di salvataggio incrociato è gestita interamente all'interno dei server di Larian. Tuttavia, è importante chiarire che il cross-play tra PC e PS5 è una funzionalità pianificata ma non è attualmente disponibile a partire da settembre 2023.

Per maggiori informazioni e ulteriori indicazioni potete fare riferimento al sito ufficiale di Baldur's Gate 3 o contattare direttamente Larian Studios.

