Lanciata la Digital Equity Initiative nel Berkshire settentrionale

La regione del Berkshire settentrionale sta lanciando un’iniziativa per colmare il “divario digitale” e garantire parità di accesso alla tecnologia e ai servizi Internet. Con una sovvenzione di 120,000 dollari, fornita dallo Stato, i comuni di Adams, Cheshire, Florida, Lanesborough e North Adams mirano a identificare e affrontare le questioni relative all'equità digitale nell'area.

La sovvenzione sarà utilizzata per condurre una valutazione approfondita del panorama digitale della regione, concentrandosi sulle aree in cui manca l'accesso alla tecnologia e ai servizi di qualità. La valutazione sarà effettuata dal consulente VHB in collaborazione con i comuni coinvolti. I risultati della valutazione determineranno le strategie necessarie per combattere il divario digitale.

Le potenziali soluzioni includono il miglioramento dell’infrastruttura della larghezza di banda e della concorrenza, l’offerta di programmi di formazione tecnologica e l’aumento dell’accesso pubblico ai computer e ad altre risorse digitali. L’obiettivo finale è garantire che tutti i residenti abbiano gli strumenti e le competenze necessarie per partecipare a un mondo sempre più digitale.

L'urbanista di Adams, Kevin Rayner, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa, affermando che è mirata ad aiutare le persone che non hanno accesso alla tecnologia o a connessioni Internet stabili. Ha sottolineato che poiché la società diventa sempre più dipendente dalle piattaforme digitali, coloro che non vi hanno accesso si trovano in una situazione di svantaggio significativo.

Il lancio di questa iniziativa di equità digitale nel Berkshire settentrionale è un passo verso la creazione di una comunità più inclusiva e connessa. Affrontando le disparità esistenti nell’accesso alla tecnologia e ai servizi Internet, la regione spera di livellare il campo di gioco e offrire pari opportunità a tutti i residenti.

Definizioni:

– Divario digitale: si riferisce al divario tra coloro che hanno accesso alla tecnologia e a Internet e coloro che non lo fanno.

– Equità digitale: il concetto volto a garantire che tutti gli individui abbiano pari accesso alla tecnologia, ai servizi Internet e alle risorse digitali.

