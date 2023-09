L'importanza della tecnologia nel migliorare l'esperienza del paziente e l'assistenza basata sul valore

Il sistema sanitario statunitense a volte può essere disomogeneo e inefficiente, il che comporta un’esperienza insoddisfacente per i pazienti. Tuttavia, poiché aumenta l’attenzione sull’assistenza basata sul valore e sul miglioramento dei risultati, è fondamentale riconoscere la connessione tra l’esperienza del paziente e l’assistenza basata sul valore. Tre importanti parametri di qualità, tra cui la soddisfazione del paziente, gli screening delle cure preventive e il coordinamento delle cure, sono direttamente influenzati dall’esperienza complessiva del paziente.

Per affrontare questi problemi e promuovere cure di maggior valore, sono disponibili vari strumenti digitali. Questi strumenti possono aiutare a migliorare la consapevolezza, la comprensione, le conversazioni e le esperienze di cura. Le informazioni svolgono un ruolo chiave nel responsabilizzare i pazienti e nel ridurre l’ansia prima delle visite sanitarie. Molti americani si sentono ansiosi a causa delle informazioni insufficienti, della conoscenza limitata dei fornitori e dell’esitazione nel discutere di problemi di salute. In risposta, offrire educazione sanitaria durante le visite e prima della visita può aumentare la fiducia dei pazienti nel discutere questioni sanitarie con i loro operatori sanitari.

Anche la segnaletica digitale nelle sale d’attesa può svolgere un ruolo significativo nell’educare e responsabilizzare i pazienti. Presentando informazioni sanitarie rilevanti, i pazienti possono essere meglio preparati per importanti momenti decisionali. Gli studi hanno dimostrato che i contenuti digitali nelle sale d’attesa aumentano l’utilizzo da parte dei pazienti di servizi sanitari vitali come gli screening per il cancro e le vaccinazioni. Nella sala d’esame, la segnaletica digitale può fornire informazioni personalizzate per incoraggiare i pazienti ad adottare misure proattive nella gestione della propria salute.

Inoltre, l’uso della tecnologia da parte dei fornitori contribuisce a rafforzare la fiducia dei pazienti, il che porta a un maggiore dialogo, a una migliore aderenza ai piani di cura e a risultati migliori. Implementando strumenti digitali come i touchscreen nell'aula d'esame, gli operatori possono risparmiare tempo prezioso e migliorare le conversazioni che coinvolgono argomenti sanitari complessi. Ciò consente più interazioni faccia a faccia e migliora l’esperienza complessiva del paziente.

L’integrazione degli strumenti digitali non solo migliora i risultati, ma fa anche risparmiare tempo ai fornitori, riducendo il burnout e aumentando l’efficienza. In un ambiente di assistenza basato sul valore, ciò porta a tassi di rimborso più elevati e a pratiche e sistemi sanitari più sani. I pazienti vogliono anche poter descrivere meglio le loro condizioni, indicando il desiderio di strumenti che li aiutino ad assumere un ruolo attivo nella gestione della propria salute.

In conclusione, l’adozione della tecnologia è essenziale per migliorare l’esperienza del paziente e supportare un’assistenza basata sul valore. Fornendo informazioni, responsabilizzando i pazienti e risparmiando tempo, gli strumenti digitali possono portare a costi ridotti, migliore qualità e migliori risultati sanitari.

Fonte:

– Indice di fiducia dei pazienti PatientPoint 2023