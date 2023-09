Le sfide e l’urgenza della crittografia post-quantistica nell’era dell’intelligenza artificiale e dell’informatica quantistica

Nel panorama tecnologico in rapida evoluzione, la convergenza dell’intelligenza artificiale (AI), dell’informatica quantistica e della sicurezza informatica presenta sfide uniche per la continuità aziendale e la stabilità sociale. La transizione alla crittografia post-quantistica (PQC) è un aspetto critico di questa convergenza, ma rimane nelle sue fasi iniziali nonostante gli sforzi di ricerca in corso.

La standardizzazione svolge un ruolo cruciale nel plasmare il futuro del PQC, poiché i recenti incidenti di sicurezza informatica hanno evidenziato la necessità di un’analisi continua e di una diversificazione nei potenziali problemi complessi post-quantici. Le recenti scoperte negli algoritmi di intelligenza artificiale avversaria hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e l’affidabilità degli attuali sistemi PQC.

L’intelligenza artificiale ricorsiva contraddittoria si riferisce all’intelligenza artificiale che apprende e migliora in modo iterativo le proprie capacità per sconfiggere i sistemi di sicurezza o altre IA. Questo tipo di intelligenza artificiale può potenzialmente violare gli algoritmi crittografici, come dimostrato dai team di ricerca che sono riusciti a decifrare con successo algoritmi di crittografia post-quantistica. Man mano che questi sistemi si evolvono, potrebbero superare la capacità umana di comprendere e contrastare le loro strategie, portando a una “corsa agli armamenti” nella tecnologia dell’intelligenza artificiale.

La frettolosa transizione all’informatica post-quantistica per le funzioni critiche della nostra infrastruttura digitale potrebbe comportare gravi interruzioni. I servizi che si basano sugli attuali standard crittografici, come le reti elettriche, le reti di telecomunicazioni e i sistemi satellitari, potrebbero diventare vulnerabili agli attacchi da parte di avversari abilitati al quantum. Questa interruzione potrebbe causare caos e perdite finanziarie, incidendo sui sistemi di risposta alle emergenze e sulla fornitura di risorse vitali.

Anche i settori bancario e finanziario, che fanno molto affidamento su complessi algoritmi crittografici, potrebbero essere fortemente colpiti dalla transizione. Gli attacchi quantistici a questi sistemi potrebbero compromettere l’integrità delle transazioni e dei dati finanziari, con conseguenze economiche significative. Il sistema di trasporto, che dipende dalla comunicazione sicura per la gestione del traffico e il controllo dei veicoli autonomi, potrebbe affrontare fallimenti altrettanto catastrofici.

Per garantire il nostro futuro post-quantistico, sono essenziali una ricerca completa e una crittoanalisi continua. La collaborazione tra governi, istituti di ricerca e leader del settore è fondamentale per superare queste sfide e proteggere l’infrastruttura digitale globale e la privacy individuale.

Gli sforzi delle principali aziende tecnologiche, come il rilascio da parte di Google di chiavi crittografiche resistenti agli attacchi informatici quantistici, sono promettenti. Tuttavia, la standardizzazione è fondamentale per creare un’infrastruttura sicura per il futuro. Una lettera aperta di esperti di intelligenza artificiale nel marzo 2023 chiedeva una pausa negli sviluppi dell’intelligenza artificiale per comprendere meglio le implicazioni di un rapido progresso. Una pausa consente la valutazione, il dialogo necessario e la definizione di standard etici, quadri normativi e precauzioni di sicurezza.

In qualità di leader aziendali nel settore tecnologico, è importante sostenere un approccio ponderato e misurato alla ricerca sull’intelligenza artificiale e sull’informatica quantistica. Garantire adeguate garanzie per il nostro futuro digitale è fondamentale per mantenere la sicurezza, la privacy e l’affidabilità, sfruttando al tempo stesso i vantaggi di queste tecnologie rivoluzionarie in modo sicuro e responsabile.

