Sony potrebbe rilasciare l'edizione completa di Horizon Forbidden West

Si dice che Sony stia lavorando su un'edizione completa di Horizon Forbidden West, secondo un elenco del rating board di Singapore. Si dice che la compilation includa il gioco d'avventura originale, Horizon Forbidden West, così come la sua espansione Burning Shores. Le piattaforme per questa edizione non sono state menzionate nell'elenco, ma dovrebbe essere disponibile su PlayStation 5, poiché l'espansione Burning Shores era esclusiva per quella console.

Pubblicato nel febbraio 2022, Horizon Forbidden West ha ricevuto grandi elogi dalla critica. La recensione di IGN ha assegnato al gioco un 9/10, descrivendolo come una "combinazione trionfante di combattimenti avvincenti, design di creature e personaggi di alto livello e un mondo aperto accattivante". Anche l'espansione Burning Shores, lanciata nell'aprile 2023, è stata accolta positivamente con una valutazione di 8/10 da IGN.

Sebbene Sony non abbia ancora commentato l'edizione completa, vale la pena notare che l'azienda ha gradualmente ampliato la propria presenza sulla piattaforma PC. Nel 2020, Sony ha portato Horizon Zero Dawn su PC, tre anni dopo il suo rilascio iniziale su PlayStation 4. Ciò ha segnato un cambiamento significativo nella strategia di Sony, poiché la società si era precedentemente concentrata sull'esclusività della console.

Il CEO di PlayStation Jim Ryan ha indicato che Sony non ha intenzione di rilasciare le versioni PC dei suoi giochi lo stesso giorno del lancio della console. Tuttavia, ha riconosciuto il successo del porting dei giochi su PC pochi anni dopo il loro rilascio iniziale. Il capo di Xbox Phil Spencer ha criticato il programma scaglionato di rilascio dei PC di Sony, evidenziando l'approccio di Xbox di rilasci simultanei su PC, console e piattaforme cloud.

Al momento, Sony non ha fatto un annuncio ufficiale riguardo la Horizon Forbidden West Complete Edition, ma i fan attendono con impazienza ulteriori dettagli.

Fonte:

– VGC (nessun URL)

– IGN (nessun URL)