HONOR torna in India con il lancio dello smartphone HONOR 90 5G

Il produttore cinese di smartphone HONOR tornerà sul mercato indiano con il lancio del suo ultimo smartphone, HONOR 90 5G, il 14 settembre. I diritti di vendita dei telefoni HONOR in India sono stati acquisiti da HTech, che sarà responsabile della portando il dispositivo ai consumatori.

HONOR 90 5G vanta uno straordinario “display flottante quad-curvo” da 6.7 ​​pollici con risoluzione 1.5K e una luminosità di picco di 1,600 nit. Questa impressionante tecnologia di visualizzazione rivaleggia con quella dei dispositivi di punta come i modelli Samsung Galaxy S23 Ultra e iPhone 14 Pro.

In termini di capacità della fotocamera, il dispositivo è dotato di un potente sensore primario da 200 MP nella configurazione della fotocamera posteriore. Nella parte anteriore, gli utenti possono aspettarsi una fotocamera selfie da 50 MP ad alta risoluzione.

Lo smartphone offre inoltre una generosa capacità della batteria da 5,000 mAh e supporta la ricarica rapida da 66 W, garantendo che gli utenti possano rimanere connessi e alimentati per tutta la giornata. Sarà disponibile in due opzioni di RAM, 8 GB e 12 GB, con opzioni di archiviazione fino a 512 GB. Inoltre, HONOR ha implementato la tecnologia turbo RAM, consentendo agli utenti di utilizzare fino a 5 GB e 7 GB di turbo RAM, per un totale sbalorditivo di 19 GB.

Si dice che HONOR 90 5G sia dotato del chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 e funzionerà con MagicOS 7.1, basato su Android 13.

Per quanto riguarda l'estetica, lo smartphone sarà offerto nelle varianti di colore argento, nero e verde, secondo la landing page di Amazon. Il suo prezzo è stimato tra Rs 30,000 e Rs 40,000.

HTech, in collaborazione con PSAV Global, si è assunta la responsabilità della commercializzazione degli smartphone HONOR in India. La nuova impresa sarà guidata dall’ex CEO di realme India Madhav Sheth, che ha già promesso un investimento iniziale di Rs 1,000 crore nel mercato indiano.

